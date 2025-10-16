Arranca en Jerez (Cádiz) el Festival Música ONCE con artistas con discapacidad visual y un recorrido musical por España

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Festival Música ONCE ha dado comienzo este jueves en el Teatro Villamarta de Jerez con un recorrido musical por Galicia, Euskadi, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía. Más de cien artistas, en su mayoría con discapacidad visual grave, ofrecerán hasta el sábado un variado repertorio en seis escenarios de Cádiz y Jerez. El festival concluirá el sábado en el Palacio de Congresos de Cádiz con el concierto 'Canciones de ayer y de hoy'.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, ha tenido palabras para los afectados por la DANA de Valencia ya que este festival estaba previsto el año pasado y la ONCE decidió aplazarlo en solidaridad y respeto por las víctimas de la DANA que asoló a la Comunidad Valenciana, según ha recordado la entidad en una nota.

En este contexto, Sánchez ha subrayado que "queremos traer sentimientos a través del pentagrama universal", al tiempo que ha señalado que "el arte, la cultura es una forma de desarrollar al ser humano". Desde esta entidad "siempre hemos apoyado siempre a nuestros artistas, porque es otra forma de hacer ONCE y hacer inclusión desde los escenarios".

Por su parte, la delegada de Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Yessica Quintero, ha defendido la implicación de la ONCE y el Grupo Social ONCE en la candidatura de Jerez aspirante a ser Capital Europea de la Cultura 2031.

"Amor, ilusión, generosidad y valentía eso nos ha enseñado la ONCE. Para ser Capital Europea de la Cultura, Jerez necesita contar con vosotros, por una ciudad accesible, y para que todas las personas vivamos en igualdad de oportunidades y os recibimos con los brazos abiertos", ha concluido.

Las primeras voces que se han escuchado en el Villamarta han sido las de la Coral Allegro que ha transportado al público jerezano a la Albufera valenciana. A los valencianos le ha seguido la voz de la gallega Xiara que ha interpretado al piano sus propias canciones.

Las jotas de Rocío López ha trasportado Aragón hasta el centro de Jerez, dando paso a la actuación de la Coral Alaia de San Sebastián y el primer programa se ha cerrado con la actuación del grupo jerezano de flamenco 'Esenzia'.