La artista Nía será la encargada de encender el alumbrado de Navidad en San Fernando (Cádiz) el 29 de noviembre

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado que la artista Nía será la encargada el próximo sábado 29 de noviembre de encender el alumbrado navideño de San Fernando, en una cita que incluirá un concierto especial, además de un espectáculo infantil previo.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que trabaja para empezar muy pronto con el montaje e instalación del decorado, algo que ha comenzado con la iluminación navideña con algunas luces ya instaladas. También se encuentra perfilando detalles de la programación ya planificada, con el objetivo de ofrecer una Navidad "más completa, atractiva y participativa". Así, la plaza del Rey y el Ayuntamiento volverán a ser el corazón de las fiestas.

El Ayuntamiento ha recordado que el pasado año las inclemencias meteorológicas obligaron a modificar los habituales actos y se organizó una recepción de los Reyes Magos en el interior del Consistorio, "resultando todo un acierto y un éxito tanto en afluencia de visitas como en satisfacción por parte de la ciudadanía".

Por ello, en esta ocasión, se ha optado como innovación en esta edición incorporar este espacio como estancia de los Reyes Magos y se reforzará así la conexión entre la Plaza del Rey y el Ayuntamiento, integrando nuevos elementos decorativos y escénicos que se darán a conocer con detalle próximamente.

Antes de esto, el sábado 29 de noviembre tendrá lugar el acto oficial de encendido del alumbrado navideño, en una jornada que comenzará con una actividad infantil, pensada especialmente para los más pequeños, que servirá de preludio al gran encendido. Posteriormente, la artista Nía será la encargada de pulsar el botón que iluminará toda la ciudad y el gran árbol de Navidad, acompañada por la alcaldesa.

A continuación, la cantante ofrecerá un concierto especial de bienvenida, en el que la música navideña y los villancicos tendrán un papel protagonista. Este espectáculo marcará oficialmente el inicio de la programación navideña, que se prolongará durante las próximas semanas con actividades para todos los públicos.

Nía ha sido elegida para protagonizar el encendido de este año por su reconocida trayectoria musical y su estrecha vinculación con la Navidad. Ganadora de Operación Triunfo, ha participado en programas de gran audiencia como 'Tu cara me suena', 'Dúos increíbles' o las galas especiales de Televisión Española, especialmente en Fin de Año.