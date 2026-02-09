Asaja cifra en 527 millones las pérdidas del campo en la provincia de Cádiz tras las borrascas consecutivas

Imagen de la vega del Guadalete inundada tras el desbordamiento del río a su paso por Jerez. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Asaja en Cádiz ha realizado una primera valoración de los daños causados por las sucesivas borrascas en el campo gaditano, teniendo en cuenta que las lluvias aún no han finalizado, los campos siguen inundados y no se puede entrar en los mismos, y por tanto, podrían ser mayores los daños finales. No obstante, hasta la fecha ha valorado los daños en 519 millones de euros.

En una nota, ha explicado que la producción agrícola perdida, es decir, la que estaba en el árbol o cultivo y que no se va a poder comercializar, asciende a 180 millones de euros. Además, ha indicado que por otro lado existen cultivos leñosos (cítricos, aguacates, olivos) que habrá que reponer, ya que han muerto por asfixia radicular o literalmente han sido arrancados por la fuerza de la corriente del agua o por los vientos huracanados sufridos.

En este sentido, ha añadido que estos daños conllevan unos costes de reposición de cultivos leñosos cifrados en 115 millones de euros para una superficie a replantar de más de 7.000 hectáreas en toda la provincia. Asimismo, el lucro cesante, entendido como la pérdida de ingresos futuros que sufre el agricultor desde el momento en que se pierde la plantación hasta que la nueva plantación alcanza de nuevo la plena producción, se ha estimado en 224 millones de euros.

En cuanto a los cultivos afectados, según Asaja, la campiña ha sufrido daños en cultivos de cereales de invierno, en invernaderos, así como hortícolas (zanahoria y patatas, principalmente) y daños en cultivos de cítricos y aguacates, totalmente inundados, en la ribera del Guadalete, además de en plantaciones de olivar superintensivo, cuya aceituna estaba ya cosechada pero cuyos árboles habrá que reponer.

Por su parte, en la Sierra de Cádiz se han visto severamente afectados los cereales de invierno y la aceituna del olivar de sierra que, a la fecha, quedaba en el árbol un 20% todavía pendiente de recolectar.

En la Costa Noroeste, las borrascas han destrozado los invernaderos, provocando su desmantelamiento e incluso, en algunos casos, el derrumbe, según ha explicado Asaja, que ha señalado que también los temporales de lluvia han dañado cultivos de flor cortada y hortícolas por la saturación de la capa freática del acuífero, que ha provocado "inundaciones constantes" y la pudrición de los cultivos.

Por su parte, en el Campo de Gibraltar han resultado dañados principalmente, cítricos y aguacates, que han quedado totalmente inundados durante muchos días y siguen inundados por el desbordamiento del Guadiaro y Hozgarganta, mientras que en La Janda, además de los cereales de invierno, han resultado dañados cultivos hortícolas tanto en invernadero como al aire libre, así como olivar superintensivo y aguacate.

Esta estimación realizada por los técnicos de Asaja Cádiz no incluye daños en infraestructuras y se ha realizado teniendo en cuenta la superficie inundada, cultivos existentes a la fecha en el campo gaditano, tiempo de permanencia de los mismos debajo de agua y la sensibilidad a la asfixia radicular, que se produce cuando el suelo permanece saturado de agua durante demasiado tiempo, como es el caso.

A esta primera estimación de pérdidas económicas "hay que sumar las que vendrán estos próximos días, pues el exceso de lluvia conlleva que haya que abordar mayores gastos en tratamientos fungicidas contra hongos, la pérdida de oportunidad por no poder sembrar cultivos de primavera en algunas parcelas, así como pérdidas de ayudas PAC", según ha explicado Asaja.

En cuanto a la ganadería, ha señalado que los ganaderos han tenido que asumir un sobrecoste muy importante para alimentar al ganado con piensos, al no poder pastar por las inundaciones. Teniendo en cuenta las cabezas de ganado existentes y los días que ha sido imposible que los animales pastorearan, Asaja ha cifrado las pérdidas por sobrecostes de alimentación de la ganadería en unos 8,3 millones de euros, sin tener en cuenta los animales que han muerto estos días.

Este primer informe de estimación de pérdidas se ha enviado ya a la Delegación provincial de Agricultura y a la Consejería, "para que sepan de primera mano" las pérdidas sufridas en el campo gaditano, ha indicado Asaja, que ha añadido que confía en que la Junta de Andalucía habilite "ayudas directas e indirectas a todas las explotaciones afectadas", que se tramiten de forma fácil y cuyo dinero llegue de forma ágil a todos los agricultores y ganaderos afectados.

Igualmente, Asaja ha pedido que todos los ayuntamientos de la provincia soliciten al Gobierno central la declaración de Zona Catastrófica, que este la conceda de forma inmediata y que se pueden habilitar todas las ayudas posibles, desde ayudas directas a agricultores y ganaderos, a bonificaciones y exenciones fiscales o aplazamientos, además de otras medidas.