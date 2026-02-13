Asociaciones agrarias de Cádiz piden a Planas "ayudas urgentes" para la "zona cero" de las inundaciones

Miguel Pérez, de COAG Cádiz, y José Pravia, de Asaja Cádiz, junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, en una visita a las zonas afectadas por las inundaciones del río Guadalete. - COAG CÁDIZ

LA BARCA DE LA FLORIDA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Las organizaciones agrarias COAG y Asaja en la provincia de Cádiz han reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la puesta en marcha "urgente" de ayudas directas y "medidas excepcionales" para los agricultores y ganaderos afectados por la cadena de borrascas que ha golpeado la provincia gaditana, considerada la "zona cero" de las inundaciones en cultivos.

Así se lo han trasladado durante la visita realizada en la tarde del jueves por el ministro a una explotación hortícola en La Barca de la Florida, una entidad local de Jerez de la Frontera, que se ha visto afectada por la crecida del río Guadalete, tal y como han indicado en una nota conjunta.

Durante el recorrido, el ministro ha podido comprobar in situ la gravedad de los daños en una parcela de cebollas "completamente anegada", propiedad de la agricultora Noelia Carmona, dedicada al cultivo de hortícolas al aire libre en la vega del Guadalete. La agricultora ha trasladado a Planas "la situación límite que atraviesa" y la necesidad de que las ayudas "lleguen con rapidez" para poder continuar con su actividad.

Los responsables de ambas organizaciones agrarias, Miguel Pérez, de COAG Cádiz, y José Pravia, de Asaja Cádiz, han señalado tras el encuentro que, "ante un desastre de esta magnitud, es imprescindible una respuesta rápida por parte del Ministerio que permita liberar fondos destinados a ayudar a agricultores y ganaderos".

Asimismo, han insistido en que las ayudas deben llegar "con la suficiente dotación económica" para responder a "la dimensión real de los daños", ya que existen zonas "absolutamente arrasadas". Si no se actúa "con urgencia", han alertado, "muchos profesionales del campo se verán obligados a abandonar la actividad".

COAG y Asaja en la provincia han subrayado que las inundaciones persistentes, la pérdida total de cosechas y los daños en infraestructuras agrarias "están dejando sin capacidad de recuperación" a numerosas explotaciones de la campiña y de la vega del Guadalete, la sierra, el Campo de Gibraltar, La Janda y Costa Noroeste, con gran diversidad de cultivos afectados, como hortícolas al aire libre y bajo plástico, cereales, aguacates, olivar, cítricos, flor cortada, así como la ganadería y la apicultura.

Ambas organizaciones han considerado "fundamental" que las administraciones actúen "con la máxima coordinación y agilidad para evitar la desaparición de tejido productivo, garantizar la continuidad de las explotaciones familiares y sostener el empleo agrario en el medio rural".

Además, han indicado que continuarán evaluando los daños junto a los agricultores afectados y trasladando a las distintas administraciones la necesidad de medidas excepcionales, proporcionales a la gravedad de la situación.