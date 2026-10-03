La AUGC no asistirá este domingo a los actos con Marlaska por ser un "insulto" ante el "abandono" a la provincia

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (2d), en Algeciras en el acto oficial de toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el coronel Fernando López-Rey. Imagen de archivo. - Nono Rico / Europa Press - Archivo

CÁDIZ 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz no asistirá a "ningún acto institucional" que se celebre en la provincia gaditana, como el previsto este domingo con la presencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "nos abandona a nuestra suerte y luego no se persona en nuestros funerales".

En un comunicado remitido a sus asociados recogido por Europa Press, la AUGC califica la parada militar y el desfile de este domingo con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civi, de "un insulto a quien sabe perfectamente qué es estar solo y abandonado ante el peligro. Una demostración institucional para contentar a administraciones nacionales, provinciales y locales y para engañar al ciudadano".

"Si bien entendemos que esta semana es un homenaje a todos los guardias civiles por su sacrificio y esfuerzo diario, no podemos olvidar que la provincia se encuentra abandonada desde hace años... compañeros asesinados, heridos, el narcotráfico campando a sus anchas, sin el material necesario y sin un número de personal adecuado...", relata la AUGC en su comunicado.

Ante esta realidad, la AUGC contrapone la "ciencia ficción" de la "exhibición de material" prevista para este domingo. "¿Dónde está este material cuando perseguimos lanchas? ¿Dónde cuando nos embisten, disparan y ametrallan?". "Veremos vehículos salidos del concesionario material de ciencia ficción, guardias Civiles por doquier....pero es ciencia ficción. No es la realidad", lamenta la asociación.