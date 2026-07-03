La Autoridad Portuaria activa su dispositivo reforzado por la OPE en los puertos de Algeciras y Tarifa

Archivo - Vista del puerto de Algeciras durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho 2025. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA) ha activado el dispositivo reforzado que este año despliega con motivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), tanto en el Puerto de Algeciras como en el de Tarifa. Entre ambos puertos las navieras ofertarán hasta 77 barcos al día durante los días punta.

En una nota, ha señalado que el despliegue supone un coste de más de 2,2 millones de euros para la Autoridad Portuaria, con 750 trabajadores de la plantilla y eventuales, además del refuerzo de Policía Portuaria y el nuevo servicio de efectivos que guían en el proceso a los usuarios del Entry Exit System (EES), el Sistema Europeo de Entradas y Salidas que afecta a los viajeros no comunitarios sin residencia en la UE.

Asimismo, ha indicado que, además del refuerzo de la plantilla, la institución portuaria habilita 7.000 plazas de preembarque, 30 módulos de aseo y 6.000 metros cuadrados de sombras para, en caso de esperas, hacerla más llevadera. A ello se une acciones como el reparto de agua entre los usuarios los días de más calor o el refuerzo en las tareas de limpieza.

La APBA ha indicado que la novedad más importante en la OPE 2026 es la nueva ordenación de flujos en el interior del recinto portuario fruto de la entrada en vigor del EES en la UE. Así, los vehículos de los clientes no comunitarios sin residencia en la UE serán canalizados hasta los kioscos de control en los que los clientes deberán proporcionar sus datos biométricos antes de embarcar con el coche.

El proyecto, con un coste para la APBA de 14 millones de euros, está cofinanciado por la UE en un 75% de la inversión y un 90% del gasto corriente a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV). El fin de semana del 1 y 2 de agosto se han establecido como críticos en la fase de ida, mientras que para el regreso los embarques se producirán sobre todo durante la última semana de agosto.

Como siempre, la principal recomendación para los clientes que se dirigen en sus vehículos a embarcar tanto a Algeciras como a Tarifa es que además de llegar con el billete cerrado (comprado con antelación on line en las páginas webs de las respectivas navieras, o en los puntos de venta autorizados), accedan al recinto portuario el día para el que han comprado el billete y no antes.

En este sentido, ha explicado que en el caso de Tarifa ese acceso con vehículo sólo podrá realizarse con una antelación de dos horas previas a la salida del ferry. En Algeciras, en la línea con Ceuta, la APBA habilitará el carril de residentes todos los fines de semana desde las 14,00 horas del viernes hasta última hora del lunes.

Como novedad, este año la APBA ha incorporado un sistema de cámaras automatizado que permite el conteo de vehículos entrando en puerto o la ocupación de parcelas en tiempo real y que cubre desde los accesos al recinto hasta las parcelas del Llano Amarillo.