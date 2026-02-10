Autorizada la vuelta de 1.244 desalojados de la zona rural de Jerez (Cádiz), pendiente del nivel del Guadalete

El río Guadalete a su paso por una zona rural de Jerez de la Frontera, inundada por la crecida el pasado fin de semana - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha autorizado la vuelta de 1.244 desalojados de la zona rural de Jerez de la Frontera (Cádiz), que sigue pendiente del nivel del río Guadalete, y mantiene la evacuación de otras 603 personas.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha confirmado esta noticia, especificando que los vecinos que pueden volver a sus viviendas son de las zonas rurales de La Ina, El Portal y La Corta.

Así, se mantiene la situación de desalojo en La Greduela, Las Pachecas, El Cejo del Inglés y El Portalillo, debido a que la situación del río Guadalete aún no permite levantar esta restricción.

"A lo largo de todo el día se va a hacer minuto a minuto seguimiento del río para valorar, si sigue descendiendo, que estos vecinos que todavía no pueden volver a sus casas a lo largo del día lo puedan hacer o no", ha explicado la alcaldesa sobre esos 600 ciudadanos que siguen desalojados por la crecida del Guadalete, aunque advirtiendo que "no hay garantía" de que eso pueda suceder durante la jornada de hoy.

Esta decisión, según ha continuado, se toma "con un criterio objetivo", que son los seis metros del río, y "con un criterio técnico". En ese sentido, ha explicado que "si el río, con independencia de que haya bajado de los seis metros, sigue en una situación que puede ser comprometida para determinadas zonas" como las que permanecen desalojadas, no se permite este retorno como medida de seguridad.

En relación con las actuaciones e iniciativas que desde el Ayuntamiento de Jerez están adoptando para que la vuelta a casa sea "lo más normalizada posible", se ha puesto en marcha un operativo especial de retorno de estas personas que estaban desalojadas. El operativo se irá aplicando a las distintas barriadas a medida que se vayan incorporando las autorizaciones de realojo.

La alcaldesa también ha señalado que en la zona rural hay "unas 40 calles afectadas inundación o barro" y que en toda la zona rural de Jerez, las barriadas afectadas, en mayor o menor medida, se cifra en diez de ellas. Así, ha detallado que "gravemente afectada" están las barriadas de La Corta y Las Pachecas.

Por lo tanto, ha indicado, "se priorizarán" de cara a este servicio de limpieza "las zonas afectadas más sensiblemente, con más medios", lo que no significa que "no se vaya actuando en paralelo en todas", ha aclarado.