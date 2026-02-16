Autorizada la vuelta de 264 vecinos de Jerez (Cádiz) desalojados por la crecida del río Guadalete

Imagen del pasado día 12 de una de las zonas mas afectadas por inundaciones en el término municipal de Jerez de la Frontera - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

Un total de 264 vecinos de Las Pachecas y los Cejos del Inglés, dos núcleos rurales del Jerez de la Frontera (Cádiz), van a poder acceder a sus casas después de que la Junta de Andalucía haya autorizado su regreso tras ser desalojados por la crecida del río Guadalete debido al tren de borrascas que ha azotado a la provincia de Cádiz durante las tres últimas semanas.

El consejero de Presidencia, Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz, lo ha comunicado así en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, en el que ha indicado además que el Plan ante el Riesgo de Inundaciones sigue en situación operativa 1 y se activa la Fase de Recuperación.

El río Guadalete se encuentra este lunes a un nivel de 4,23 metros, en aviso aún amarillo aunque lejos de los casi siete metros que llegó a registrar durante las borrascas, y que obligó a desalojar 14 núcleos rurales por riesgo de inundación y aislamiento, afectando a unas 14.000 personas en total de la zona rural de Jerez.

Las Pachecas y los Cejos del Inglés eran dos zonas a las que sus vecinos aún no habían podido acceder debido al nivel del río. Ahora, tras esta bajada se ha permitido el regreso de todos ellos, que ya podrán entrar y evaluar el estado de sus casas y si son habitables tras tantos días afectadas por el agua.

En el mismo mensaje en redes, Sanz ha señalado que los operativos ultiman la vuelta segura a Grazalema, cuyos vecinos han comenzado a acceder al pueblo a las 16,00 horas, estudiándose una posible reubicación en el mismo municipio de los vecinos cuyas casas se encuentran en el área de exclusión, que afecta a un 20% de la población local.