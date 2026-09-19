Aviso amarillo este domingo en Cádiz por oleaje y fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora

Archivo - Ciudadana luchando contra fuertes vientos. - Marian León - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este domingo, 20 de septiembre, avisos amarillos por oleaje y fuertes vientos de máximo 80 kilómetros por hora en la provincia de Cádiz.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el Estrecho mantendrá alerta amarilla activa durante toda la jornada por rachas máximas de levante de 80 kilómetros por hora. Asimismo, la Aemet ha precisado en la campiña y el litoral gaditano el mismo nivel, pero con rachas de levante de un máximo de 70 kilómetros por hora.

En cuanto a los avisos por fenómenos costeros, el litoral y el Estecho mantienen durante toda la jornada aviso amarillo por viento de levante de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7, "en el Estrecho y al sur de Trafalgar mar adentro".

Para la jornada del domingo se esperan en Andalucía cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea y nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. Asimismo, no se descartan precipitaciones débiles ocasionales en la vertiente mediterránea.

En cuanto a las temperaturas se esperan pocos cambios, salvo mínimas de la provincia de Huelva en ascenso. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente este, con intervalos fuertes de levante en el litoral mediterráneo oriental y en la provincia de Cádiz, donde se esperan rachas "ocasionalmente muy fuertes".