Suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto para este domingo

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y las localidades gaditanas de Rota y El Puerto de Santa María se han suspendido para este domingo, 20 de septiembre, a causa del tempora y debido a problemas técnicos en el caso de Rota.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, se prevé la suspensión de los servicios hasta las 20,55 horas del próximo domingo 20 en el caso de Rota. Asimismo, queda previsto servicio alternativo por carretera para todos los viajes ya cancelados desde Cádiz hasta Rota.

En cambio, el servicio marítimo entre Cádiz y El Puerto de Santa María tampoco opera con normalidad según los horarios establecidos, pero a causa de la previsión meteorológica ofrecida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este domingo, 20 de septiembre, avisos de nivel amarillo por la presencia de fenómenos costeros y fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) en la costa gaditana.

Por contra, según la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, no se prevén cancelaciones de las conexiones marítimas entre Tarifa y Tánger (Marruecos), a excepción de un ferry de Africa Morocco Link (AML) cancelado previsto a las 16,00 horas. Además, el ferry de la naviera DFDS entre Algeciras y Ceuta previsto para las 13,30 horas también se ha cancelado.