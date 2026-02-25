Aviso amarillo este jueves por viento y oleaje en El Estrecho (Cádiz) con rachas máximas de hasta 80 km/h de levante

Archivo - Molinos de viento en la N-340, en Tarifa (Cádiz). Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 26 de febrero, el aviso amarillo por viento en la zona del Estrecho. Asimismo, en este enclave de la costa gaditana se ha emitido también una alerta del mismo nivel por fenómenos costeros, ante la previsión de rachas de viento de levante que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Según la información publicada en la página web de la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso permanecerá vigente desde las 7,00 horas y hasta el final de la jornada. Durante ese periodo, el área del Estrecho estará bajo alerta por viento de levante, con rachas máximas de hasta 80 km/h que podrían extenderse de forma puntual a comarcas colindantes.

Además, en el mismo tramo horario se mantendrá activa la alerta amarilla por oleaje en las zonas costeras afectadas, debido a vientos de levante de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7), lo que podría generar condiciones adversas en el litoral.

Para la jornada de este jueves, en el conjunto de la provincia se prevén cielos poco nubosos o despejados, salvo en el área del Estrecho, donde se esperan cielos nubosos y no se descarta alguna llovizna ocasional.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán con pocos cambios, aunque podrían experimentar un ligero ascenso en algunos puntos. Respecto al viento, soplará de componente este moderado en el litoral y en la zona del Estrecho, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales. En el resto de la provincia, los vientos serán flojos a moderados.