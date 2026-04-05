Aviso amarillo este lunes por viento y oleaje en Cádiz con rachas máximas de hasta 80 km/h de levante

Archivo - Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento. - Marian León - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 6 de abril, el aviso amarillo por viento y fenómenos costeros en la provincia de Cádiz, con fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

Según la información publicada en la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, las comarcas gaditanas del Estrecho, la campiña y el litoral estarán bajo aviso amarillo desde el inicio de la jornada hasta las 15,00 horas, por rachas de viento de levante de hasta 70 kilómetros en todas las zonas mencionadas excepto en el Estrecho, donde se espera que se alcancen 80 kilómetros por hora.

Asimismo, la Aemet también ha precisado alerta amarilla por fenómenos costeros en la citada área del Estrecho y en el litoral gaditano, con viento de levante de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.

Según ha concretado la Aemet, en Andalucía se esperan cielos poco nubosos durante el lunes, aumentando a nubosos de oeste a este a partir de la mañana, sin descartar precipitaciones débiles en el tercio occidental a partir de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se encontrarán en ligero ascenso o sin cambios, salvo las máximas del extremo occidental, que descenderán. Por su parte, los vientos serán de componente este, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral, con rachas "muy fuertes" en la provincia de Cádiz.