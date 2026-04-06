Suspendido el servicio de catamarán este lunes por las condiciones del tiempo en la Bahía de Cádiz

Archivo - Un catamarán del servicio que transita por la Bahía de Cádiz en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre Cádiz capital y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María se encuentran suspendidas este lunes, 6 de abril, debido a las condiciones meteorológicas que se están registrando en la Bahía de Cádiz, donde hay aviso amarillo por viento y fenómenos costeros.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, estas conexiones se están sustituyendo por un servicio alternativo por carretera en autobús hasta que se restablezca la actividad marítima.

Asimismo, se ha concretado que la situación será actualizada esta tarde "según el avance de las condiciones meteorológicas", con posibilidad de que se reactive este servicio si mejora la situación.

Cabe apuntar que ya este pasado domingo se vieron afectados los catamaranes entre Cádiz y Rota, que tuvieron que ser suspendidos, mientras que la conexión con El Puerto de Santa María se mantuvo activa.

En el Estrecho de Gibraltar, las navieras que operan hacia el norte de África desde Algeciras y Tarifa están manteniendo sus trayectos y no han cancelado ningún ferri por el momento.

Según la información publicada en la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, las comarcas gaditanas del Estrecho, la campiña y el litoral estarán bajo aviso amarillo desde el inicio de la jornada hasta las 15,00 horas, por rachas de viento de levante de hasta 70 kilómetros en todas las zonas mencionadas excepto en el Estrecho, donde se espera que se alcancen 80 kilómetros por hora.

La Aemet también ha precisado alerta amarilla por fenómenos costeros en la citada área del Estrecho y en el litoral gaditano, con viento de levante de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.