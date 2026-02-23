AxSí rompe el pacto de gobierno municipal con PP y Siempre Conil (Cádiz) y gobernará en solitario

La alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, en una foto de archivo. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Conil de la Frontera (Cádiz), Inmaculada Sánchez (AxSí), ha anunciado en la mañana de este lunes que da por roto el pacto de gobierno con los grupos de PP y Siempre Conil, cesando a ambos grupos de sus funciones.

Cabe recordar que en las elecciones municipales de 2023 IU fue la fuerza más votada, con siete concejales, lo que no le dio para gobernar al no alcanzar la mayoría absoluta (que está en once concejales) ni aliándose con los tres ediles que logró el PSOE. Por su parte, Andalucía Por Sí (AxSí) obtuvo cinco concejales, el PP cuatro y Siempre Conil dos ediles. Estos tres partidos se unieron para gobernar, desbancando a IU tras 28 aos de gobierno en el municipio.

Ahora, este lunes, la alcaldesa, acompañada por el grupo municipal andalucista, ha informado que el acuerdo queda roto y los grupos cesados de sus funciones, asegurando que "esta decisión se ha tomado con enorme responsabilidad y pensando en el benefico del municipio".

Además, la alcaldesa ha pedido a la oposición "responsabilidad" y a los cuidadanos "confianza", aseverando que "esta decisión no genera inestabilidad sino que trae la higiene democrática que Conil merece".

Finalmente, Inmaculada Sánchez ha manifestado que "el objetivo es que en el Ayuntamiento se hable exclusivamente de soluciones para los vecinos y vecinas del municipio".