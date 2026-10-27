El Ayuntamiento de Algeciras celebra este miércoles un Pleno de moción de censura contra el alcalde Landaluce

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a su llegada a los Juzgados de Algeciras el pasado día 23. - Samuel Vega - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) celebra este miércoles un Pleno extraordinario de moción de censura contra el actual alcalde, José Ignacio Landaluce, que, a pesar de haber presentado su renuncia el pasado domingo sigue siendo alcalde, manteniendo sus competencias, facultades y atribuciones, hasta que el pleno de la Corporación municipal tome conocimiento de la renuncia, cuestión que no se ha producido.

Cabe recordar que el pasado 12 de octubre se conoció la presentación de una denuncia --tras haber salido a la luz una primera presentada en septiembre-- de una mujer acusando al alcalde de Algeciras de una presunta agresión sexual. Esta mujer, militante del PP, mantuvo una reunión con el presidente provincial del PP, Bruno García, para contarle los hechos, por lo que, tras tener conocimiento de lo ocurrido, reunió el equipo de gobierno del Ayuntamiento algecireño para instarles a que pidieran al alcalde que dimitiera o en caso de no hacerlo, abandonar el equipo de gobierno.

Este planteamiento derivó en que 12 de los 15 ediles del PP presentaran un escrito pidiendo la dimisión del alcalde, mientras que tres de ellos se posicionaron en contra de esa situación. Tras la insistencia de Landaluce de seguir en el cargo, los 12 concejales abandonaron el equipo de gobierno y presentaron una moción de censura, junto a Vox, contra el alcalde, mientras que los tres que han continuado han sido nombrados tenientes de alcalde de un equipo de gobierno formado actualmente por cuatro miembros.

Finalmente, tras conocerse la admisión a trámite de la denuncia y la citación a declarar como investigado el pasado día 16, tres días más tarde, el lunes 19, anunció que dejaría el cargo el domingo 25 de octubre, como así hizo presentando un escrito de dimisión registrado en la sede electrónica del Ayuntamiento a las 14,36 horas.

No obstante, según lo establecido en el artículo 40.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), Landaluce sigue siendo alcalde, manteniendo sus competencias, facultades y atribuciones, hasta que el pleno de la Corporación municipal tome conocimiento de la renuncia, ya que ese Pleno de toma de conocimiento de la renuncia del alcalde no se ha producido y además, tampoco ha firmado ningún decreto en el que deje a alguno de los tres concejales que se mantienen a su lado como alcalde accidental hasta que eso se produjera.

Así, tras haberle sido presentada una moción de censura por PP y Vox, declarado el pasado viernes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Algeciras por una de las denuncias presentadas, haber comunicado por sede electrónica su renuncia y haber conocido que la primera denuncia que se presentó contra él en el Tribunal Supremo pasa a un juzgado de Algeciras al perder su aforamiento por dejar de senador, Landaluce se enfrenta este miércoles a una moción de censura en un Pleno extraordinario en el que, hasta el momento, se desconoce si asistirá o no, ya que él mismo el pasado viernes al salir del Juzgado manifestó que estaba "dándole vueltas a la cabeza" a la posibilidad de seguir o no como concejal.

DESARROLLO DEL PLENO

El desarrollo de la sesión está establecido y tasado en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, y marca que el comienzo del pleno tendrá lugar a las doce del mediodía, según ha recordado el Ayuntamiento en una nota.

Así, será el secretario general del Consistorio, José Luis López Guío, quien abra la sesión declarando la fórmula de sesión pública plenaria. Posteriormente, llamará a los integrantes de la Mesa de Edad, formada por la concejal más veterana de la Corporación, Juana Isabel Cid Vadillo, y el más joven, Álvaro Márquez Moreno, quienes ocuparán la Presidencia y dirigirán la sesión.

Será la Mesa de Edad la que dé lectura al escrito en el que se basa la moción de censura, para pasar posteriormente a las intervenciones recogidas en la Ley, que son las del candidato a primer edil, del alcalde saliente y las de los portavoces de los grupos municipales que conforman el arco municipal, en grado de menor a mayor, es decir, Vox, PSOE y PP. Estas intervenciones tendrán una duración máxima de cinco minutos y no habrá segundas palabras ni turno de réplica.

Tras ello, se procederá a votar los términos de la moción por parte de los miembros de la Corporación a mano alzada. Contabilizados los resultados, se procederá a nombrar al nuevo alcalde, quien tras jurar el cargo recibirá de manos de la Mesa de Edad los atributos del poder municipal, es decir, el bastón de mando de la ciudad y la medalla que le acredita como nuevo regidor.

Una vez cumplimentado este paso, los miembros de la Mesa de Edad pasarán a sus escaños en la bancada que le corresponde y será el nuevo alcalde el que ocupe la presidencia del pleno, para si lo considera dirigir unas palabras a los asistentes y posteriormente dar por finalizada la sesión plenaria extraordinaria de la moción de censura, la segunda que se da en el Ayuntamiento de Algeciras, tras la celebrada en 1991.