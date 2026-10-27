PSOE-A ve a Jacinto Muñoz "inhabilitado" para ser alcalde de Algeciras y afea al PP que opte al Senado para "aforarlo"

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, atiende a los medios. (Foto de archivo). - PSOE-A

PATERNA DEL CAMPO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista de Presidencia, Sanidad y Emergencias en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha considerado este martes que el candidato del PP a suceder a José Ignacio Landaluce como alcalde de Algeciras (Cádiz) está "inhabilitado" para asumir dicha responsabilidad, así como ha criticado que el PP lo haya postulado como su candidato cabeza de lista al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre para "aforar" al previsible próximo regidor algecireño, que "puede terminar" como "imputado" en el caso en el que se investiga a Landaluce.

Son mensajes que Mario Jiménez ha trasladado en una atención a medios en Paterna del Campo (Huelva) en la que ha insistido en criticar el "escándalo" vinculado a Landaluce, del que ha recordado que el Tribunal Supremo, una vez que el ya dimitido alcalde de Algeciras ha dejado de ser "aforado" como senador, ha trasladado a los juzgados de dicha localidad gaditana una denuncia presentada contra él por supuestos casos de "violencia contra las mujeres".

Mario Jiménez ha subrayado que el PSOE ha registrado la solicitud de una comisión de investigación en Algeciras porque, al margen de las posibles responsabilidades "penales" que se le puedan achacar a Landaluce, "hay responsabilidades políticas" que aclarar, porque desde el "equipo" del hasta ahora alcalde "han estado encubriendo, tapando, han pretendido callar a las víctimas", y "no han tenido en ningún momento una actitud de protección a las mujeres que han denunciado que estaban siendo objeto de este tipo de comportamiento" por parte, presuntamente, del regidor.

"Queremos que eso se investigue", ha aseverado el representante del PSOE-A, que ha advertido además de que en su partido creen que "los fondos públicos del Ayuntamiento de Algeciras han servido a lo largo de estos años para tapar el comportamiento indecente y vergonzoso" de Landaluce, e incluso "intentando en algún momento que esos recursos se hayan podido querer utilizar para chantajear a algunas de las víctimas".

Mario Jiménez ha recordado que este miércoles, 28 de octubre, hay convocado un pleno en el Ayuntamiento de Algeciras que inicialmente iba a servir para debatir la moción de censura que la mayoría de los concejales del PP habían presentado junto con ediles de Vox contra Landaluce, pero que ahora va a servir para "elegir de alcalde a Jacinto Muñoz", el candidato propuesto por los 'populares' para ser el nuevo primer edil.

En ese punto, el representante socialista ha señalado que Muñoz "está absolutamente inhabilitado", y ha proclamado que "ni los maltratadores, ni los depredadores ni los encubridores pueden gobernar Algeciras", ni "alguien" del que "mañana puede terminar apareciendo un audio", o que "puede terminar en un expediente judicial" en relación al caso de Landaluce, lo que podría dar pie a que, "de nuevo", se pase "la vergüenza de que un alcalde de Algeciras está implicado en un caso de estas características".

"EL PP SE HA EQUIVOCADO RADICALMENTE"

En esa línea, Mario Jiménez ha sostenido que el PP "se ha equivocado radicalmente" al proponer como alcalde a Jacinto Muñoz, a quien ya se le ha visto "desfilar ante los tribunales la semana pasada, de momento como testigo", pero del que "no sabremos si mañana va a pasar de testigo a imputado", ha agregado.

Además, el diputado socialista ha tachado de "especialmente impresentable" que el PP, "para aforar al que va a ser el nuevo alcalde de Algeciras, lo haya puesto de candidato número uno al Senado por la provincia de Cádiz" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Mario Jiménez ha insistido en señalar que "hay que investigar las conductas del equipo de gobierno" local algecireño, y "si fondos públicos de Algeciras se han utilizado para lo que no se debía y para una cuestión de estas características".

El parlamentario socialista ha apuntado además que la "última oportunidad que tiene el gran encubridor de todo lo que ha pasado" --que, en opinión de Mario Jiménez, es el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno--, de "recomponer su posición ética y su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, es permitir que esa comisión de investigación" que ha solicitado el PSOE en Algeciras se apruebe, se ponga en marcha y en ella "puedan comparecer todas aquellas personas" a las que "por parte de las víctimas se ha trasladado que se les avisó" de lo que estaba ocurriendo con Landaluce.

"Moreno Bonilla tiene que responder y que decir si su grupo va a autorizar que se abra una comisión de investigación y que se aclare todo lo que ha ocurrido", o si "va a dar un nuevo paso, vergonzoso, desvergonzado, en términos de intentar tapar todo lo terrible que ha ocurrido a lo largo de estos años por la conducta" en Algeciras de Landaluce, que "hasta hace dos días ha tenido todo el amparo" del PP, pero del que los 'populares' han "decidido que tiene que salir de la alcaldía" algecireña "ante la gravedad de lo que se ha ido conociendo y las denuncias de sus propias compañeras", según ha abundado Mario Jiménez antes de avisar de que "no basta con eso", y "hay que depurar las responsabilidades políticas".