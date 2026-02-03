El Ayuntamiento de Cádiz activa el Plan de Emergencia Local Fase 1 ante las alertas por el temporal

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa la pasada semana. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, ante las inclemencias meteorológicas previstas para las próximas horas, ha activado el Plan de Emergencia Local Fase 1. En este sentido, ha señalado que en estos últimos días se han celebrado una serie de reuniones de coordinación entre distintas delegaciones municipales para la adopción de medidas que garanticen la seguridad de la ciudadanía como consecuencia del temporal.

En una nota, tras recordar que según la Agencia Española de Meteorología (Aemet) a partir de las 21 horas de la noche de este martes la ciudad estará en aviso naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros y en aviso amarillo por lluvias, el Ayuntamiento, por precaución y seguridad, ha tomado una serie de medidas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Así, ha decidido el cierre de todos los parques públicos de la ciudad a partir de las 18 horas de este martes. Igualmente, se cerrarán las instalaciones deportivas al aire libre a las 21 horas de este martes y las cubiertas a partir del miércoles. En cuanto al centro Fermín Salvochea, permanecerá abierto las 24 horas para atender a las personas sin hogar.

El cierre también se hará extensivo el miércoles a distintos espacios culturales como Entrecatedrales, Castillo Santa Catalina, Castillo San Sebastián, Torreón de las Puertas de Tierra y paseo superior, Museo del Títere, Museo Litográfico y Casa del Carnaval.

Por su parte, desde la delegación municipal de Urbanismo se han tomado otra serie de medidas preventivas. Así, se ha solicitado a la empresa encargada de las emergencias del acopio de materiales de apuntalado, acotado, vallado y otros. Además, esta empresa tendrá operativo un retén permanente las 24 horas hasta el fin de semana para atender los posibles daños que puedan producirse en la ciudad como consecuencia del temporal.

Igualmente, se han colocado vallas perimetrales en edificios que pueden presentar problemas por algún tipo de desprendimiento y se está en contacto con fincas particulares en las que puede haber algún tipo de riesgo.

Por su parte, desde Aguas de Cádiz y ante la posibilidad de fuertes lluvias se ha hecho una campaña de refuerzo en las zonas más sensibles de la ciudad, como son los barrios de La Viña y de La Laguna, donde se han revisado los imbornales y la red de saneamiento pluviales.

Además, el Ayuntamiento ha enviado una circular al personal municipal para recomendar el teletrabajo ante las previsiones meteorológicas de las próximas horas, quedando excluidos los servicios de Policías Local, Seguridad, Vigilancia, Protección Civil y aquellos otros que tengan asignadas responsabilidades y funciones de intervención y auxilio al ciudadano en estas especiales circunstancias.