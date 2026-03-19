Ayuntamiento de Cádiz amplía a 300.000 euros las subvenciones para el deporte en la ciudad durante este 2026

Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IMD) del Ayuntamiento de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal del Deporte (IMD), ha aprobado este jueves en su Consejo Rector la nueva convocatoria de subvenciones de 2026 en régimen de concurrencia competitiva con un aumento de 65.000 euros. De este modo, esta nueva convocatoria pasará a tener una dotación económica de 300.000 euros, frente a los 235.000 euros del año anterior, lo que supone un aumento de casi un 28%.

Las bases de esta edición se mantienen con respecto al año anterior, manteniendo así la apuesta por la inclusión, como ha indicado en una nota el Ayuntamiento de Cádiz.

De este modo, las licencias inclusivas volverán a puntuar más a la hora de baremar, premiando así a entidades que fomenten la integración de personas con diversidad funcional.

Las personas o entidades interesadas se pueden acoger a cuatro líneas de ayuda, correspondientes a las actividades deportivas, con 10.000 euros; a actividades físico-deportivas en la playa dotadas con 10.000 euros; a entidades deportivas participantes en competiciones oficiales, con 15.000 euros; y a deportistas individuales que participen en pruebas de nivel nacional o internacional, con 5.000 euros.

Estas ayudas tienen la finalidad de promover el deporte, en especial el deporte base y fomentar el asociacionismo deportivo en la ciudad de Cádiz. Para ello, se ponen a disposición de personas físicas que participen en competiciones deportivas de ámbito nacional o internacional y entidades deportivas sin ánimo de lucro.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP).

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, ha asegurado que cuidar el deporte base es "fundamental" para el gobierno local, de ahí que se haya decidido aumentar la dotación económica destinada al deporte en la ciudad, que permitirá ayudar a un mayor número de deportistas y entidades.

Asimismo, el Consejo Rector ha aprobado diferentes actuaciones enmarcadas en el plan de mejora de los equipamientos deportivos de la ciudad, puesto en marcha para dar solución a problemas de mantenimiento y filtraciones que sufrían estos espacios "desde hace años".

Entre otros asuntos, el Consejo ha aprobado la adjudicación a la empresa Estructuras, Inyecciones y Aguas S.L. los trabajos de reparación de las filtraciones en la cubierta del pabellón Gadir por un importe de 104.489 euros. Esta actuación permitirá acabar con las filtraciones de agua que afectan desde hace años a estas instalaciones.

Se ha aprobado también el expediente para la licitación de un nuevo cerramiento de vidrio para el pabellón Náutico, que permitirá sustituir el existente, que presenta grietas y desperfectos. El presupuesto de licitación será de 49.279 euros.

El Consejo Rector ha dado luz verde al expediente de licitación para la sustitución del sistema de climatización de la piscina de Astilleros por un importe de 76.578 euros, así como al proyecto de impermeabilización de los lucernarios del pabellón del Casco Histórico por 17.403 euros.

Un paquete de actuaciones que cuentan con un presupuesto de 247.749 euros, y que se suman a otros dos millones de euros en inversión aprobados en los últimos tres años en el mantenimiento y mejora de instalaciones deportivas.

El concejal de Deportes, Carlos Lucero, ha asegurado que seguirán sumando inversiones en mejorar y dignificar las instalaciones deportivas de la ciudad, que presentaban "un importante estado de deterioro cuando llegamos y que poco a poco estamos mejorando".

En este sentido, ha añadido que a estas obras de mejora se añade la ejecución de grandes proyectos como la reforma de la Plaza de Telegrafía Sin Hilos, el nuevo edificio de Puntales-La Paz y la construcción del pabellón Portillo, que suponen una inversión de 23 millones de euros en instalaciones deportivas.