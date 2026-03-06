El Ayuntamiento de Cádiz ampliará el plazo de ejecución de las obras del Teatro del Parque tras retraso por temporal

Vista del teatro del parque en Cádiz, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz aprobará este martes en el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura la ampliación de cuatro semanas más del plazo para la ejecución de las obras de finalización del Teatro del Parque, que han sufrido un retraso debido a los temporales de enero y febrero.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que la solicitud ha llegado por un escrito presentado el pasado 2 de marzo por la empresa adjudicataria de la obra Gruexma SL, que exponía la necesidad de una prórroga de los trabajos que está acometiendo ante la imposibilidad de hacerlo en los plazos establecidos.

Esta petición la argumentaba debido a la demora sufrida a consecuencia de "distintos episodios de precipitaciones extraordinarias asociados a distintos fenómenos atmosféricos, junto con periodos de vientos intensos, incluso con avisos de alerta roja emitidos por la Aemet por viento y lluvia de carácter extraordinario".

Las actuaciones más afectadas durante este período han sido los trabajos de pinturas exteriores, tanto en pavimentos como en parámetros verticales, los cuales tienen un nivel de humedad importante, siendo necesario esperar a que descienda esta humedad.

Asimismo, la empresa adjudicataria ha justificado en su informe el retraso de la ejecución del escenario y el equipamiento escénico previsto en esta fase de terminación de las obras a la imposibilidad de realizar trabajos de soldadura, lo que ha obligado a la empresa subcontratada para el montaje del escenario a modificar la fecha de inicio de los trabajos para después de Semana Santa.

Actualmente está la práctica totalidad de la estructura, albañilería y revestimientos finales quedando pendiente trabajos de instalaciones, cerrajería, así como de carpintería y vidrio.