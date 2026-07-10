El Ayuntamiento de Cádiz anuncia que las obras del nuevo Pabellón Portillo comenzarán este mes de julio

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que este mes de julio se cerrará con la obra del pabellón Portillo iniciada y con el nuevo pliego de autobuses aprobado en Pleno para su salida a licitación. Asimismo, la última semana de julio se celebrará, además del pleno ordinario, el debate del estado de la ciudad.

Bruno García ha señalado que el lunes 27 de julio comenzará la semana con el acto de la primera piedra del nuevo Pabellón Portillo, una vez que ya está aprobado el Plan de Seguridad y Salud. En este sentido, ha recordado que este proyecto tiene un presupuesto de 19,2 millones y, además de para practicar deporte, será utilizado también para espectáculos, sirviendo así como dinamizador del barrio.

"Cuando llegamos a la Alcaldía recibimos un proyecto de aparcamiento subterráneo y 5,5 millones y en estos años hemos conseguido garantizar la financiación hasta 19 millones de euros, incluyendo los cinco millones que aporta Diputación, elaborar el proyecto e ir dando todos los pasos administrativos previos al inicio de la obra", ha afirmado.

Igualmente, el alcalde ha anunciado que el martes 28 de julio se celebrará el debate del estado de la ciudad y que el miércoles 29 habrá otro pleno extraordinario, para la aprobación del pliego y la salida a licitación del nuevo servicio de autobuses urbanos para los próximos 12 años.

El alcalde ha recordado que ya se aprobó la estructura de costes que se envió al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, que hizo alguna observación que ya se ha incluido en el pliego que trae algunas novedades importantes.

Según ha explicado, por un lado se creará una línea circular que rodea el casco histórico con una frecuencia de cinco minutos en las horas punta. Esto facilitará el acercamiento de los usuarios desde la Plaza de Sevilla al cinturón universitario.

Además, se crea una línea circular de verano por extramuros desde el 15 de junio al 15 de septiembre, se fusionarán las líneas 2 y 3 en una nueva que complementa los accesos desde las barriadas de Puntales y Loreto y se mejora la frecuencia en todas las líneas. Por ejemplo, la línea 2 en hora punta pasa de 10-15 minutos a 6-10 minutos.

Según ha indicado el alcalde, el pliego incorpora también el aumento del número de autobuses que componen la flota, pasando de 48 a 60, y se renueva toda la flota en un plazo máximo de cuatro años, pasando todos de diesel a híbridos. Además, los autobuses ya tendrán el sistema adaptado para el pago con tarjeta y habrá una validación de tickets y tarjetas en la zona central del vehículo contando con localización GPS.

Igualmente, ha indicado que se aumentará la plantilla y todo el personal estará adscrito a la línea de Cádiz, algo que no ocurría hasta ahora. En cuanto al servicio, se creará un puesto de control en la delegación de movilidad y se desarrollará una app que informará en tiempo real del servicio, además de implantarse a su vez nuevas formas de pago, como la tarjeta de crédito y la app de bonobús digital.

Otra de las novedades será el servicio de autobús nocturno en las líneas 1 y 5 durante los viernes y los sábados contemplándose también servicios extraordinarios para los grandes eventos de la ciudad y en relación al número de horas del servicio, se aumenta en un 25% pasando de las 160.000 actuales a las 207.000, según ha explicado.

La inversión económica total del servicio durante estos 12 años es de 212 millones de euros que permitirán un mejor servicio, con mejores autobuses y mucho más sostenible, ha asegurado.