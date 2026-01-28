El Ayuntamiento de Cádiz aprueba de manera definitiva sus presupuestos de 2026 al no haber alegaciones

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de que los presupuestos municipales para este año 2026 han quedado definitivamente aprobados después de que no se haya presentado ninguna alegación a las cuentas. El presupuesto asciende a 204.865.160 euros, una cifra que supone un incremento respecto al de 2025 de un 4,58% y casi nueve millones de euros.

En una nota, el consistorio gaditano ha recordado que estos presupuestos fueron aprobados inicialmente el 22 de diciembre con los votos favorables del equipo de Gobierno del Partido Popular, la abstención del PSOE y el no de Adelante izquierda Gaditana.

La teniente de alcalde de economía y Hacienda en el Ayuntamiento, Maite Gonzalez, ha resaltado que "cumplimos con nuestro compromiso y la responsabilidad de aprobar un presupuesto todos los años", pudiéndose contar con él "desde el principio del ejercicio", lo que da "estabilidad presupuestaria".

González ha recordado que estos presupuestos "ponen el acento en lo social y en las inversiones en la ciudad". En concreto, el Área de Servicios Sociales cuenta con un crecimiento de un 4,31%, superando la cifra de los 24,3 millones de euros. Esto significa que se invierte en materia social "un 34,23% más que lo que se hacía con el anterior equipo de Gobierno" y 6,2 millones.

Respecto a las inversiones, la cantidad asciende a 9,72 millones de euros, que proceden de recursos generales en una cantidad de 3,85 millones para completar obras, proyectos y compromisos ya adquiridos o en marcha, como la segunda fase de los depósitos de tabaco, la finalización de la pérgola de Santa Bárbara y la urbanización de calles como Marianista Cubillo, y otro montante de 5,8 millones de euros procedentes de un crédito. Con este nuevo préstamo se sigue manteniendo la deuda encontrada por debajo del 86%.

Según se ha apuntado, con este presupuesto será posible afrontar inversiones en los colegios públicos, "multiplicándose por ocho" la inversión en la mejora de los centros educativos públicos de la ciudad, asíc como en el Cementerio de los Ingleses, en equipamientos de playas, en la renovación del alumbrado público, en las paradas de autobuses de la Línea 1 o en la infraestructura de alerta del maremoto entre otras.

Los presupuestos, además de contar con destacadas partidas en materia social y en inversiones, también muestran "un compromiso" por el empleo, la igualdad y la cultura, un área esta última en la que va a haber un incremento de un 10%.

En el presupuesto ordinario, la previsión que hay para el contrato de transporte público es de un incremento de 4,5 a 7,9 millones de euros. En mantenimiento urbano, tanto en el viario como en los edificios municipales, se producirá una "importante subida" al incorporar ya años completos de los contratos adjudicados. En este apartado también se va a unir uno nuevo como es el pliego del mantenimiento de los parques infantiles que ya fueron renovados, por un importe de 400.000 euros.

Por otro lado, se van a mantener o se suben las aportaciones a los distintos organismos autónomos y sociedades municipales, como las realizadas en la última operación de crédito, en la que se destinó 4,62 millones de euros para el Portillo. En esa operación se destinaron otros 13,4 millones a Procasa para construcción de vivienda y 1,7 que se queda en el Ayuntamiento para expropiaciones.