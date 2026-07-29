El Ayuntamiento de Cádiz aprueba el pliego del servicio de autobuses urbanos para sacarlo a licitación

Pleno del Ayuntamiento de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado en sesión extraordinaria el pliego para el nuevo servicio de autobuses urbanos con los votos favorables del PP y PSOE y la abstención de Adelante Izquierda Gaditana. Con este paso, ya se podrá sacar a licitación el servicio para los próximos 12 años.

Asimismo, en el pleno extraordinario también se ha aprobado el sobreseimiento de la revisión de oficio para los seis autobuses híbridos que se adscribieron al servicio en el año 2022. Este punto fue aprobado con los votos favorables del PP y las abstenciones de los dos partidos de la oposición, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, según ha señalado en una nota el Ayuntamiento.

En lo que respecta a la aprobación del pliego, el alcalde Bruno García ha afirmado que están "avanzando para tener un servicio de autobuses como la ciudad se merece". Asimismo, ha querido agradecer la labor los miembros de su equipo de gobierno para que se apruebe un pliego que hacía décadas que no salía a licitación, así como a los técnicos municipales y a los vecinos.

El pliego ha sido defendido por el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, y por la portavoz del Grupo Municipal del PP, Maite Gonzalez, que coincidieron en decir que éste era un "paso necesario y fundamental para la ciudad".

NOVEDADES DEL PLIEGO

Por un lado, se creará una línea circular que rodea el casco histórico con una frecuencia de cinco minutos en las horas punta. Esto facilitará el acercamiento de los usuarios desde la Plaza de Sevilla al cinturón universitario.

Además, se crea una línea circular de verano por extramuros desde el 15 de junio al 15 de septiembre, se fusionarán las líneas 2 y 3 en una nueva que complementa los accesos desde las barriadas de Puntales y Loreto y se mejora la frecuencia en todas las líneas. Por ejemplo, según ha indicado el Ayuntamiento, la línea 2 en hora punta pasa de 10-15 a 6-10 minutos.

El pliego incorpora también el aumento del número de autobuses que componen la flota, pasando de 48 a 60. Se renueva toda la flota en un plazo máximo de cuatro años, pasando todos de diesel a híbridos. Además, los autobuses ya tendrán el sistema adaptado para el pago con tarjeta y habrá una validación de tickets y tarjetas en la zona central del vehículo contando con localización GPS.

Asimismo, se aumentará la plantilla y todo el personal estará adscrito a la línea de Cádiz, algo que no ocurría hasta ahora. En cuanto al servicio, se creará un puesto de control en la delegación de movilidad y se desarrollará una app que informará en tiempo real del servicio, además de implantarse nuevas formas de pago, como la tarjeta de crédito y la app de bonobús digital.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que otra de las novedades será el servicio de autobús nocturno en las líneas 1 y 5 durante los viernes y los sábados contemplándose también servicios extraordinarios para los grandes eventos de la ciudad. En relación al número de horas del servicio, se aumenta en un 25% pasando de las 160.000 actuales a las 207.000.

Finalmente, ha indicado que la inversión económica total del servicio durante estos 12 años es de 212 millones de euros que permitirán un mejor servicio, con mejores autobuses y mucho más sostenible.