El Ayuntamiento de Cádiz aprueba unos presupuestos para 2022 que ascienden a 175,6 millones con el apoyo del PSOE

CÁDIZ, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno (Adelante Cádiz) y el PSOE, el presupuesto para el ejercicio 2022, que ascienden a 175,6 millones de euros y "garantizan una inversión de 15 millones para que la ciudad avance". Por su parte, PP, Cs y el concejal no adscrito, Domingo Villero, han votado en contra de las cuentas municipales, que pasan ahora a la fase de alegaciones previa a su aprobación definitiva.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, ha detallado en el Pleno que el presupuesto asciende a 175.601.389 euros, lo que representa un incremento de 11.123.000 euros respecto al presupuesto anterior, que era el de 2020 prorrogado.

Así, se ha pasado de un presupuesto de "contingencia" para hacer frente a la Covid-19 a un presupuesto "expansivo y de compromiso", que "apuesta por el empleo como la mejor política social" y que "no deja a nadie atrás", según el edil.

En su intervención ha subrayado la "apuesta por el empleo", con un incremento del 20% para programas de empleo propios que representan 2,2 millones, así como por la estabilidad laboral, contemplando el proceso de integración del personal interino, entre otras cuestiones.

Asimismo, ha hecho referencia también a las inversiones para proyectos cofinanciados con fondos europeos Edusi o Next Generation, lo que posibilitará actuaciones como el Museo del Carnaval, el Teatro del Parque, el Baluarte del Orejón, la peatonalización de la plaza de España, actuaciones en instalaciones deportivas, en parques infantiles y en la escuela pública, sin olvidar actuaciones en materia de vivienda social con proyectos como Santiago 11, Doctor Marañón o García de Sola.

Por su parte, el concejal no adscrito ha manifestado que se trata de un presupuesto que "no es participativo, ni colaborativo, ni eficiente" y que "no aporta nada nuevo respecto a los grandes problemas de la ciudad", justificando así su voto en contra de las cuentas municipales.

La portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, también ha justificado el voto en contra de su formación argumentando que los presupuestos "no son puntuales, participados, tampoco negociados", además de ser "continuistas con el gasto" y "no responden a la filosofía de contención del despilfarro".

También ha votado en contra el PP, donde en el turno de intervenciones el edil José Manuel Cossi ha dicho que las cuentas de 2022 son "el presupuesto de la flojera y del corta y pega", así commo que "no responden a las necesidades principales de la ciudad" como el mantenimiento, la limpieza, la vivienda y el empleo. Según ha explicado, el PP no ha presentado aportaciones en el periodo de negociación abierto con la oposición porque supondría "parchear" unos presupuestos que entienden que necesitarían "una enmienda a la totalidad".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Óscar Torres, ha expuesto el papel de "oposición responsable" que ejercen dando su apoyo "por responsabilidad con la ciudad" a unos presupuestos que "son mejorables, pero que son progresistas y con un marcado acento social".

Torres ha lamentado que el resto de la oposición esté instalada en el "no por el no" y ha criticado que "no sólo no aporten, sino que traten de desacreditar las aportaciones de los demás incluso dando datos falsos". En este sentido, ha recordado que el equipo de gobierno ha incluido las aportaciones propuestas por el PSOE en el presupuesto para incrementar la inversión prevista en materia de comercio, para el tejido deportivo o la juventud con más partidas en el programa de alquiler joven.

Finalmente, el alcalde, José María González, ha lamentado "la actitud de folio en blanco" de PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito, a quienes se ha referido como una oposición que "vota que no a todo" y que "solo quieren que la ciudad avance si ellos la gobiernan, y si no que arda".

"Pese a ello, el Pleno ha aprobado un presupuesto para 2022 que significa un cambio importante y da paso a unos presupuestos expansivos que nos permiten salir a conquistar proyectos e ideas que quedaron congeladas a causa del Covid y que, además, van a permitir que Cádiz siga siendo referente en inversión en gasto social", ha concluido.