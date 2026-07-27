El Ayuntamiento de Cádiz arranca las obras del nuevo pabellón Fernando Portillo con una inversión de más de 19 millones

El alcalde de Cádiz y la presidenta de la Diputación en la primera piedra del Pabellón Portillo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presidido este lunes el acto de colocación de la primera piedra de las obras de construcción del nuevo pabellón deportivo Fernando Portillo, que arrancan 18 años después de su clausura y cuenta con una inversión de 19,1 millones, cinco de ellos financiados por la Diputación, cuya presidenta, Almudena Martínez del Junco, también ha estado en el acto.

Por su parte, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde ha asegurado que "hoy comienza a hacerse realidad un proyecto muy importante para la ciudad, especialmente para el deporte base pero también para los vecinos y comerciantes, porque esta obra va a servir para revitalizar los barrios de la zona, transformando un solar abandonado en un espacio lleno de vida". "Sin duda, hoy cerramos otra de las grandes heridas que tenía la ciudad", ha añadido.

Bruno García ha recordado que la obra cuenta con una inversión de 19, 1 millones de euros, de los cuales cinco millones serán financiados por la Diputación Provincial de Cádiz. "La financiación está totalmente garantizada por parte de este equipo de gobierno, que ha conseguido la aportación de los cinco millones de euros por parte de la Diputación Provincial, a quien agradezco especialmente esta colaboración fundamental".

Por su parte, la presidenta de la Diputación ha manifestado el respaldo de la Institución provincial a este proyecto que "es más que un equipamiento deportivo, es un proyecto con alto impacto social porque crea empleo, dinamiza el comercio de un barrio y crea aparcamiento".

Martínez del Junco ha puesto el Portillo como ejemplo de "la importancia para la ciudadanía del diálogo y la colaboración entre administraciones", subrayando que es "el segundo gran proyecto de ciudad" que arranca en una semana en Cádiz y en el que la Diputación participa "cumpliendo su compromiso con los gaditanos y con las necesidades de la ciudad", ha dicho, citando las obras iniciadas en Valcárcel, Rosario y, ahora, el Portillo.

En este sentido, Martínez ha felicitado al equipo de gobierno municipal y al alcalde, "que se ha especializado en reactivar los grandes proyectos paralizados en Cádiz desde hace años".

EL PROYECTO

El alcalde ha explicado los detalles del proyecto en el que se va a contar con un aparcamiento de tres plantas subterráneas con capacidad para 389 plazas, algunas de las cuales van a estar destinadas para los residentes de la zona. Ademas, en la esquina entre las calles Brunete y Ciudad de Santander habrá una superficie comercial de algo más de 263 metros cuadrados.

En lo que se refiere al pabellón en sí, está pensado sobre todo para que sea funcional, es decir, se le dará prioridad a la práctica del deporte para los usuarios y deportistas gaditanos y para muchos clubes. No obstante, también puede albergar competiciones de nivel.

Así, hay una pista longitudinal de fútbol sala y balonmano; tres pistas transversales de baloncesto y una longitudinal; tres pistas transversales de voleibol; seis vestuarios independientes para equipos y otros tres para árbitros.

Con respecto a la zona de público, tendrá un aforo total posible para 2.105 espectadores, de las que 1.042 plazas estarán en el graderío inferior, 310 en el superior, 728 en un graderío extensible y otras 25 de prensa. Por último, la pista será de tarima de madera de haya.