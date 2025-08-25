Ayuntamiento de Cádiz (Cádiz) estudia alternativas de aparcamiento ante el inicio de las obras en Valcárcel

CÁDIZ 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha asegurado que está estudiando alternativas y soluciones para los abonados del aparcamiento de Valcárcel ante el inicio de las obras, para lo que está manteniendo reuniones con la entidad social Apeca, que es la que explota el aparcamiento al aire libre en este equipamiento.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que el equipo de gobierno local, con el alcalde, Bruno García, a la cabeza está estudiando alternativas para las personas abonadas del aparcamiento afectado como para los trabajadores de la empresa.

En este sentido, se ha indicado que se está avanzando en conseguir la citada solución para cerrarla "en unos días" y poder presentársela a Apeca.

De este modo, se busca que estas obras que "son tan demandadas por la ciudadanía desde hace años", tengan la menor repercusión posible a los abonados y a los propios empleados de la entidad, como ha expuesto el consistorio gaditano.

Desde el gobierno local se ha trasladado que no hay ninguna decisión tomada al respecto pero que en este tema están implicadas varias delegaciones para poder encontrar una alternativa que sea "la mejor para los usuarios, la asociación y, por supuesto, para que también se pueda llevar a cabo una obra fundamental para la ciudad y el propio barrio de La Viña".