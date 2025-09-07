El Ayuntamiento de Cádiz celebra este lunes la apertura del Race Village de la Globe 40

CÁDIZ 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presencia de la Globe 40 en Cádiz se inicia este lunes, 8 de septiembre, con la apertura del Race Village en el Paseo Marítimo de Astilleros y el comienzo del programa de actividades paralelas que ha organizado el Ayuntamiento de Cádiz, en colaboración con la Diputación Provincial.

Así lo ha anunciado el Consistorio en una nota, donde ha indicado que los primeros barcos que van a participar en esta regata oceánica que dará la vuelta al mundo llegarán a Cádiz a partir de la tarde del lunes procedentes de Lorient (Francia), dependiendo de las condiciones de viento que haya.

En la capital gaditana van a permanecer atracados en el Paseo Marítimo de Astilleros hasta el próximo domingo, fecha en la que iniciarán la etapa con rumbo a Cabo Verde. La inauguración del Race Village tendrá lugar a las 18,00 horas de la tarde. En este recinto, van a estar ubicados una serie de stands para el disfrute de la ciudadanía y varios espacios de hostelería.

Asimismo, también habrá un escenario para actuaciones musicales, que se verán complementadas con las que va a haber en el contiguo Auditorio Costa Rica en el Parque Celestino Mutis. A las 19,00 horas de la tarde, por su parte, asistirán al Race Village el alcalde de Cádiz, Bruno García, y la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, acompañados de la organización de la Globe 40.

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha señalado que "el programa de actividades que hemos organizado es muy diverso y para todos los públicos". En este sentido, ha animado a los gaditanos y las gaditanas a asistir al Paseo Marítimo de Astilleros "porque además supone una novedad a la hora de acoger grandes eventos en este ciudad".

Según ha informado el Ayuntamiento, el programa de actividades para este lunes, 8 de septiembre, es el siguiente. A las 18,00, será la apertura del Race Village; entre las 18,30 y 19,30 horas, serán las salidas de bautismo de Vela y el pantalón del Race Village; a las 18.30 horas, tendrá lugar el taller náutico a cargo del Instituto Municipal del Deporte (IMD) en la carpa que tiene instalada en Race Village.

Por otro lado, a las 19,00 horas, se realizará el Musical infantil 'Together' en el Auditorio Costa Rica del Parque Celestino Mutis; a las 20,00 horas, será la animación teatralizada por parte de Animarte en el Race Village, por último, a las 22,00 horas, tendrá lugar la actuación de Anabel Rivera con 'Per-Versiones Flamencas' en el escenario del Race Village, que contará con la colaboración especial de Miguel Catumba.