El Ayuntamiento de Cádiz constituye el Centro de Coordinación Operativa Municipal por el temporal

Bruno García presidiendo laJunta de Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz por el temporal. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha activado en la mañana de este miércoles el Plan Territorial de Emergencias Local en Situación Operativa 1 como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos que se van a producir en la ciudad y en todo el litoral gaditano con un aviso naranja y fuertes rachas de viento con un Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) bajo la dirección del alcalde, Bruno García, para centralizar la dirección, seguimiento y coordinación de todas las actuaciones de emergencia en el término municipal.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, esta activación, mediante decreto firmado por el alcalde, se ha decidido en la reunión de la Junta de Protección Civil que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz en la que han participado concejales y técnicos de delegaciones como las de Limpieza y Medio Ambiente, Parques y Jardines, Policía Local, Protección Civil, Mantenimiento Urbano, Urbanismo y Servicios Sociales, además de empresas municipales como Eléctrica de Cádiz y Aguas de Cádiz y cuerpos externos como el de Bomberos.

En el decreto de activación del plan territorial se expone que la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un boletín de aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja por fuertes rachas de viento que pueden llegar a alcanzar los 120 kilómetros por hora "llevando aparejados riesgos significativos para la seguridad de las personas, los bienes y el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales".

Por ello, en el decreto se declara activado el Plan Territorial de Emergencias Local del municipio de Cádiz, en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, además de constituirse formalmente el Cecopal.

El tercero de los puntos del decreto establece la movilizaciones y puesta en situación de intervención y alerta operativa a los distintos Grupos de Acción Locales integrados en el PTEL, como son Policía Local, Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, Servicios Municipales de Mantenimiento Urbano, Parques y Jardines, Limpieza, Aguas de Cádiz, Asuntos Sociales y demás áreas implicadas, en estrecha coordinación con el Consorcio de Bomberos, servicios sanitarios y el centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía.

Asimismo, también se han incluido en el decreto las medidas que ya se habían puesto en marcha de manera preventiva por el Ayuntamiento de Cádiz como proceder al cierre preventivo y balizamiento de todos los parques públicos, jardines, zonas arboladas y espacios abiertos con riesgo de caída de ramas o elementos inestables, suspender las actividades al aire libre y decretar el cierre de las instalaciones deportivas, culturales y municipales que puedan verse comprometidas por el viento o el temporal costero, extremar la vigilancia y restringir, en caso necesario, el tránsito peatonal y rodado en zonas expuestas del litoral, paseos marítimos y puntos susceptibles de desprendimientos de cornisas, cartelería o mobiliario urbano o reforzar los dispositivos municipales de atención social para personas sin hogar y colectivos vulnerables.

En este caso, el Ayuntamiento de Cádiz ha incrementado en 30 el número de camas disponibles para las personas sin hogar en los distintos dispositivos que tiene el Ayuntamiento de Cádiz y se tiene previsto la posibilidad de habilitar otro espacio si fuera necesario hacerlo.

Además, en el encuentro cada una de las delegaciones han ido exponiendo todo el trabajo previo que se ha ido realizando estos días y el dispositivo que se ha preparado para cubrir las incidencias que se vayan produciendo. La reunión también ha servido para incrementar aún más la coordinación entre las distintas delegaciones.

El Ayuntamiento ha recordado que desde las 12 del mediodía de este miércoles los servicios municipales de limpieza viaria y recogida de residuos, los de mantenimiento, mantenimiento de parques infantiles y de parques y jardines está suspendido mientras dure el aviso naranja.