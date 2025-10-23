El Ayuntamiento de Cádiz dedica una plaza al Ateneo Literario, Artístico y Científico en reconocimiento a su historia

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado estE JUEVES el acto de develación del monolito de la Plaza del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. En el mismo, han participado el alcalde de Cádiz, Bruno García, la concejala de Participación Ciudadana, Loli Pavón, y el presidente del Ateneo de Cádiz, José Almenara, acompañados por Ignacio Moreno, Hijo Predilecto de la Ciudad de Cádiz y anterior presidente del Ateneo, ateneístas, miembros del equipo de gobierno municipal y representantes institucionales de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el alcalde ha señalado que la dedicación de esta plaza, junto a las Murallas de San Carlos, no sólo es un reconocimiento a los 167 años del Ateneo en la ciudad de Cádiz "conectando cultura, conocimiento y progreso", sino también para inspirar al futuro. Por su parte, Pavón ha subrayado que "esta plaza simboliza la relación histórica de Cádiz con el mar y con la libertad de pensamiento, como bien caracteriza al propio Ateneo gaditano", recordando al mismo tiempo "que nuestra ciudad siempre ha sido puerto de conocimiento y creatividad".

Por último, Almenara ha agradecido el reconocimiento del Ayuntamiento recordando la trayectoria del Ateneo de Cádiz, decano de los Ateneos en Andalucía, su valor vivo y el recuerdo de los anteriores presidentes.

"El camino del Ateneo es un camino de 167 años de historia, de compromiso con la ciudad, de compartir conocimientos, ideas e inquietudes con la sociedad gaditana, divulgando y contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la literatura, las artes y las ciencias", ha defendido el presidente ateneísta, que ha definido esta institución cultural como "una entidad fundamentalmente portadora de valores cívicos, solidarios y culturales".