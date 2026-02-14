El Ayuntamiento de Cádiz destaca la repercusión económica derivada del rodaje de 'El joven Sherlock'

Archivo - Imagen de archivo del actor y modelo Hero Fiennes-Tiffin, protagonista de 'El joven Sherlock'. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) y su servicio Cádiz Film Office, destaca la repercusión económica y promocional derivada del rodaje de la serie internacional 'El joven Sherlock' (en original, 'Young Sherlock'), producida por Eris Film, S.L. para Amazon Prime.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la grabación, desarrollada entre finales de enero y principios de febrero del pasado año en distintas localizaciones del casco histórico, ha supuesto un "importante movimiento de profesionales, servicios y actividad económica en la ciudad".

En concreto, el rodaje ha implicado la movilización de un "amplio equipo técnico y artístico, con contratación de figuración, personal auxiliar y proveedores locales", además de reservas en establecimientos hoteleros y servicios de restauración. Desde Cádiz Film Office han subrayado que este tipo de producciones generan un "retorno económico inmediato", beneficiando especialmente a sectores importantes para la ciudad.

Asimismo, la producción ha asumido los costes derivados de ocupación de espacios, adecuación de localizaciones y medidas técnicas necesarias para el desarrollo del rodaje. La teniente de alcalde de Desarrollo Económico y Empleo, Beatriz Gandullo, ha asegurado que "la presencia de Cádiz como escenario en una serie de alcance global refuerza la visibilidad de nuestra ciudad en mercados internacionales, consolidándola como destino cinematográfico de referencia".

Los espacios de la capital gaditana seleccionados --como Plaza Mina, Plaza de la Candelaria y Baluarte de la Candelaria-- "volverán a situar a Cádiz en el mapa audiovisual internacional, mostrando su riqueza patrimonial, urbana y paisajística".

Gandullo ha subrayado que iniciativas como ésta "vuelven a confirmarnos que Cádiz, con su atractivo y potencial, es un plató natural para grandes producciones", al tiempo que ha destacado que la versatilidad de la ciudad como localización histórica, su capacidad técnica y organizativa municipal, la coordinación entre administración y servicios que ejecuta Cádiz Film Office desde el Ifef, y el propio atractivo de la ciudad.

Asimismo, la edil ha remarcado "el valor estratégico del sector audiovisual como motor de desarrollo económico, creación de empleo y promoción turística, en línea con el crecimiento del turismo cinematográfico".

En suma, Cádiz Film Office continúa trabajando para atraer nuevos proyectos, facilitar rodajes y reforzar el posicionamiento de la ciudad dentro de la industria audiovisual nacional e internacional.