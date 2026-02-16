Ayuntamiento de Cádiz exige respeto a las agrupaciones de mujeres tras "ataques" verbales sufridos durante el Carnaval

Imágenes del Carrusel de Coros del Carnaval de Cádiz. A 15 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha condenado los ataques sufridos por varias agrupaciones y romanceros de mujeres durante la celebración del Carnaval de Cádiz en las calles, exigiendo "respeto" para todas ellas.

En un comunicado, Gandullo ha asegurado que Cádiz "está encantada de acoger a la gente que viene a disfrutar de nuestro Carnaval", pero que se haga "con respeto y en convivencia con nuestros vecinos y vecinas". "Ese es el público y el visitante que queremos en nuestra ciudad en estos días, el que no venga en esta actitud, no".

Ante esto, ha exigido "respeto" para las agrupaciones y romanceros, "especialmente para las de mujeres", para que "puedan cantar con libertad en las calles durante la celebración del Carnaval", entendiendo que "precisamente es eso lo que ha caracterizado y ha dado identidad a nuestra fiesta a lo largo de su historia", y rechazando por ende "cualquier situación que pueda atentar contra este derecho".

Gandullo ha instado a las agrupaciones que sufran "cualquier tipo de incidente" a denunciar los hechos a los Cuerpos de Seguridad que están presentes en las calles o a través de los teléfonos 091 y 092.

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación Municipal de la Mujer, ha reforzado este año las medidas para un 'Carnaval de Cádiz libre de violencia machista'. Durante toda la semana, está en funcionamiento un punto de información, dos Puntos Violeta y se han distribuido pulseras centinelas para reforzar la seguridad y la prevención frente a la sumisión química, entre otras acciones.