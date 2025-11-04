El Ayuntamiento de Cádiz garantiza la continuidad de la Campaña de Frío para personas sin hogar

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en marcha los trámites necesarios para garantizar la continuidad del suministro de material destinado a la Campaña de Frío para personas sin hogar, tras la situación de quiebra comunicada por la empresa adjudicataria del servicio.

Según ha explicado en una nota, en el mes de septiembre la Delegación solicitó a la empresa, adjudicataria del contrato vigente desde septiembre de 2024 y con validez hasta septiembre de 2026, el envío del suministro previsto para la Campaña de Frío. Ante la falta de respuesta inicial, el Ayuntamiento realizó nuevas gestiones, recibiendo finalmente la comunicación por parte de la empresa de que se encontraba en situación de quiebra, sin personal ni material disponible.

Ante este incumplimiento contractual, el Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para resolver el contrato con Distarmatex SL y, de manera paralela, está impulsando un nuevo procedimiento de contratación que permita asegurar la estabilidad y la previsión del servicio en próximas campañas.

Asimismo, y con el objetivo de no demorar la atención a las personas sin hogar durante la próxima campaña, la Delegación municipal ha explicado que está tramitando un contrato menor que permitirá cubrir las necesidades más inmediatas una vez completado el proceso administrativo correspondiente.

El Ayuntamiento finalmente ha asegurado que reafirma así su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad y garantiza la puesta en marcha de la Campaña de Frío en los plazos previstos.