Ayuntamiento de Cádiz hace un diagnóstico del estado de las Puertas de Tierra con el uso de drones

Un dron volando para tomar imágenes de Puertas de Tierra. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz está llevando a cabo un estudio pormenorizado de las Puertas de Tierra, para lo que se están utilizando drones por parte del Área de Arqueología de la Universidad de Cádiz a quien se le adjudicó este trabajo para generar imágenes digitales que permitan en el futuro hacer un diagnostico exacto de este frente que cuenta con las máximas protecciones urbanísticas.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que los trabajos para realizar un estudio pormenorizado de esta estructura se iniciaron en el mes de enero, pero que se tuvieron que suspender dos semanas por los temporales.

En concreto, lo que se está haciendo es la digitalización fotogramétrica y edición de de ortofotografías de paramentos en todo este monumento nacional.

El Ayuntamiento adjudicó estos trabajos al Grupo de Investigación Hum-1126 ArqueoUCA de la Universidad de Cádiz, que desde hace unos días están haciendo volar drones para generar modelos digitales 3D en tamaño real hasta "el mínimo detalle" para ver el estado real de la muralla.

Los trabajos afectan a los baluartes de Santiago, Santa Elana y San Roque, al Frente de Tierra e incluso a la parte que esta más cercana a los terrenos de Adif. Esto permitirá identificar daños y patologías para planificar un proyecto de restauración faseado del BIC.

El Ayuntamiento ha recordado que tiene destinados más de cuatro millones de euros para poder intervenir en las Puertas de Tierra gracias a un crédito de 27 millones que se solicitó a finales de 2024 y que incluía la transformación en parque del antiguo Cementerio de San José y la avenida de Astilleros.

En la mañana de este miércoles han acudido a los trabajos los tenientes de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, la de Cultura y Patrimonio, Maite González, y técnicos municipales para conocer los trabajos que se están realizando.

El dron cuenta con tecnología RTK, que hace que el GPS tenga un error de menos de un centímetro en las imágenes que obtiene para el estudio fotogramétrico. Estas imágenes y los modelos que se están obteniendo puede tener un uso futuro didáctico y también servirá para obtener información de las distintas épocas en las que se fue configurando el Frente de las Puertas de Tierra y sus baluartes.

Este trabajo tiene un plazo estipulado de tres meses y medio entre la toma de imágenes y el posterior de posprocesado en el Laboratorio de Arqueología y Prehistoria de la UCA.