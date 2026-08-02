El Ayuntamiento de Cádiz organiza las nuevas actuaciones del Festival Patrimonio Flamenco en los balcones de la ciudad

Laura Fernández y Zamara Villar, flamenco en los balcones en Cádiz. - LOURDES DE VICENTE

CÁDIZ 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Patrimonio Flamenco de Cádiz continuará este lunes y martes, 3 y 4 de agosto, con dos nuevas actuaciones gratuitas en balcones de la ciudad, protagonizadas por destacados nombres del cante flamenco. Este lunes, 3 de agosto, a partir de las 22,00 horas, un balcón de la plaza de Candelaria acogerá la actuación del cantaor y bailarín gitano Cancanilla de Málaga, nombre artístico de Sebastián Heredia Santiago, que estará acompañado a la guitarra por Chaparro de Málaga y a las palmas por Mario 'Gafita' y Álvaro 'Gitano Chico'.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota, nacido en Marbella en 1951 en el seno de una familia de tradición flamenca, Cancanilla de Málaga se inició en el mundo del flamenco a los 11 años en el tablao El Platero de Marbella. Con 15 años viajó a América con el elenco de José Greco y posteriormente con Lola Greco, permaneciendo durante dos años en México.

A su regreso a España trabajó en Madrid en tablaos como Los Canasteros, de Manolo Caracol, y el Corral de la Morería. Junto al bailaor Javier Barón obtuvo el primer Giraldillo de Baile de la Bienal de Flamenco de Sevilla, antes de consolidar su trayectoria como cantaor en solitario.

Entre sus reconocimientos figuran el premio obtenido en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 1998 y el primer premio del Concurso Nacional de Cante de la Peña Enrique 'El Mellizo'. Está considerado un cantaor de amplio repertorio y profundo conocimiento de los distintos estilos del flamenco, además de destacar por su dominio del compás.

Por su parte, el martes 4 de agosto, también a las 22,00 horas, será el balcón de la iglesia de Santa María el escenario de una actuación protagonizada por los cantaores gaditanos Manolo Gago y Alejandro Silva, acompañados a la guitarra por Niño de la Leo y a las palmas por Adely 'La Mojarrita' y Alfonsito 'El Niño la Moña'.

Manolo Gago procede de una familia de aficionados al flamenco y comenzó a cantar desde temprana edad en la Peña Enrique 'El Mellizo' de Cádiz. A lo largo de su carrera ha compartido escenario con algunas de las principales figuras del cante flamenco, entre ellas Camarón de la Isla, Enrique Morente, José Mercé, Pansequito, Carmen Linares, Rancapino, La Paquera de Jerez, Chano Lobato y Juan Villar.

Ha obtenido diversos premios en concursos de cante celebrados en Andalucía y ha desarrollado una trayectoria internacional acompañando a figuras del baile como El Guito, Manolete, Belén Maya, Rafaela Carrasco, Javier Barón, Farruquito, Antonio Canales, Olga Pericet, Marco Flores, Manuel Liñán, Rocío Molina o Soledad Barrios, entre otros.

Asimismo, ha participado como artista invitado con el Ballet Nacional de España y el Ballet Andaluz. En la actualidad compagina sus actuaciones con compañías de baile y sus recitales de cante. Cuenta además con dos trabajos discográficos, 'Diversidad', publicado en 2016, y 'Vallejondo', de 2021.

Alejandro Silva Cea, nacido en Cádiz en 1984, es hijo del cantaor Juan Silva y de la bailaora Carmen Cea. Vinculado al flamenco desde su nacimiento, comenzó su trayectoria como cantaor a los 15 años acompañando a su padre en distintas actuaciones. En 2001 participó en la grabación del disco 'Jóvenes Flamencos de Cádiz', editado por Amalgama Bujío, y un año después actuó en el homenaje a Camarón de la Isla organizado por la Diputación de Cádiz.

En 2012 llegó hasta las puertas de la final del concurso televisivo 'Tú sí que vales', con una actuación centrada en el flamenco más puro. Tres años después creó y dirigió el Festival Flamenco de Tarifa 'Flamenco entre mares', donde presentó el espectáculo 'A mi manera', dedicado a su padre.

En 2024 actuó en las ciudades mexicanas de Cancún y Mérida, donde participó en el Mérida Fest y ofreció actuaciones en espacios como el Teatro Felipe Carrillo y el Auditorio de Mérida. Ese mismo año publicó su primer single en solitario, 'Tus elementos'. En la actualidad continúa actuando en peñas y tablaos de España y otros países, además de participar en galas benéficas y solidarias y desarrollar su proyecto musical, disponible en plataformas digitales.

El Festival Patrimonio Flamenco se celebra en Cádiz del 1 al 9 de agosto y está compuesto por nueve espectáculos: cinco conciertos en el escenario instalado en el Castillo de Santa Catalina y cuatro actuaciones en balcones de distintos emplazamientos de la ciudad.

La programación reúne a diferentes nombres del flamenco actual y busca acercar esta expresión artística a distintos espacios del patrimonio gaditano. Los espectáculos del Castillo de Santa Catalina comienzan a las 22,00 horas y cuentan con entradas a 15 euros, con un precio especial de seis euros para menores de 25 años.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Gran Teatro Falla y a través de Bacantix. También estarán disponibles en las taquillas del Castillo de Santa Catalina una hora antes de cada espectáculo, siempre que queden localidades.

El aforo del Castillo de Santa Catalina es de 350 localidades en los espectáculos con asiento asignado, mientras que las actuaciones de los balcones flamencos son de acceso gratuito. El Festival Patrimonio Flamenco está organizado por la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz. La información actualizada sobre la programación puede consultarse en la página oficial del festival.