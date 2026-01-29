Ayuntamiento de Cádiz pide a la Junta delimitar una parte de Puntales como área de regeneración y rehabilitación urbana

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Cádiz en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha acordado solicitar formalmente a la Junta de Andalucía la posibilidad de delimitar una parte de Puntales como área de regeneración urbana y programar actuaciones en función de la antigüedad y estado de los edificios de la zona.

Esta propuesta ha salido adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno del Partido Popular, con mayoría en la corporación municipal, como se ha indicado en una nota del Ayuntamiento.

Este compromiso se ha materializado en una enmienda presentada por el equipo de Gobierno en un punto presentado por el grupo municipal del PSOE respecto a estas viviendas.

La pasada semana el alcalde de Cádiz, Bruno García, mantuvo una reunión con los vecinos afectados en el Ayuntamiento, donde adquirieron una serie de compromisos que comenzaba con una intervención urgente por parte de Urbanismo, que ya se ha iniciado esta semana, para garantizar la seguridad de estos edificios.

De esta manera, se ha apuntado que este bloque en Puntales está formado por 62 viviendas, 56 de las cuales fueron adquiridas por sus inquilinos al Ayuntamiento hace mas de dos décadas, mientras que las seis restantes siguen perteneciendo a la empresa municipal Procasa. El edificio, que es de propiedad privada, tiene "numerosas patologías y problemas estructurales" por lo que el equipo de Gobierno trasladó un plan de acción a los vecinos que ahora también se ve reflejado en el acuerdo plenario.

El primero de ellos era la puesta en marcha "de manera inmediata y urgente" de los mecanismos de intervención técnica necesarios para garantizar la seguridad estructural de los edificios situados en la calle Explanada 1 y 3 y Dársena 1.

En segundo lugar, dar cumplimiento al compromiso de crear una partida especifica de ayudas y subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios de titularidad privada, dirigidas a familias con escasos recursos económicos y en barriadas con parques de vivienda envejecidos.

En tercer lugar, está la de solicitar a la Junta la delimitación de la zona afectada por este edificio como área de regeneración urbana y la programación de actuaciones en función de la antigüedad y estado de los edificios.

El cuarto punto de la propuesta es instar al Ministerio de Vivienda a aprobar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, incluyendo actuaciones de regeneración que no se circunscriban exclusivamente a la eficiencia energética y la mejora de la habitabilidad, sino permitiendo la rehabilitación integral y la recuperación estructural de edificios, teniendo en cuenta la antigüedad del parque de viviendas en España.