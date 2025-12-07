El Ayuntamiento de Cádiz pone el 17 de diciembre como límite para presentar solicitudes para celebrar cotillones

Archivo - Detalle del alumbrado de Navidad en la ciudad de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha editado este domingo un bando municipal ante la celebración de los tradicionales cotillones con motivo de las próximas fiestas navideñas con el "fin de compatibilizar estas actividades con el respeto y consideración al descanso de los ciudadanos".

Según una nota remitida por el Consistorio, el plazo de presentación de solicitudes de autorización para la celebración de cotillones culminará el próximo 17 de diciembre.

En el bando se especifica que quedan exceptuados de la necesidad de obtener autorización municipal previa y extraordinaria "los cotillones que se celebren en establecimientos que cuenten con autorización para el desarrollo de la actividad de sala fiesta, salón de celebraciones, teatros y auditorios, siempre que se realicen bajo los requisitos y límites de la misma, no se alteren las condiciones técnicas, ni distribución distinta del espacio, y solicitado por el titular de la licencia".

Los cotillones que sí que tendrán que obtener autorización municipal "serán aquellos que se celebren en establecimientos autorizados para el desarrollo de otra actividad, sean o no de espectáculos públicos y actividades recreativas".

Además, "los cotillones que se celebren en establecimientos que cuenten con autorización para el desarrollo de la actividad de sala de fiesta, salón de celebraciones, teatros, auditorios, en el supuesto en el que el promotor del evento sea distinto del titular de la licencia".

El Ayuntamiento ha indicado que los organizadores quedan obligados a presentar la solicitud acompañada de la siguiente documentación: autorización del titular de la licencia, copia autentificada de la póliza y recibo acreditativo del abono de primas de seguro de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, adecuado al aforo previsto (Decreto 109/2005, de 26 de abril). En el caso de que el aforo sea superior a 750 personas, copia autentificada de contrato con empresa de seguridad autorizada e inscrita por el Ministerio del Interior (Decreto 258/2007, de 9 de octubre).

Si se van a montar instalaciones adicionales, como escenarios, torretas de sonido o iluminación, carpas o estructuras similares, se deberá presentar un proyecto de instalación y un certificado de seguridad y solidez del establecimiento.

Las solicitudes presentadas fuera de este plazo o con la documentación incompleta no serán admitidas a trámite y se entenderán por tanto desestimadas. La celebración de cotillones, sin la pertinente autorización municipal, quedan prohibidos, "dando lugar a su inmediata suspensión, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que fueran procedentes conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación".