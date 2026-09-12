El Ayuntamiento de Cádiz presenta la jornada 'Viñetas de un Nuevo Mundo'

La Plaza de Mina ha acogido este sábado la jornada 'Viñetas de un Nuevo Mundo'. - AYUNTAMEINTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Mina ha acogido este sábado la jornada 'Viñetas de un Nuevo Mundo', una iniciativa organizada por la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación de Ilustración Profesional de la provincia de Cádiz (AIP Cádiz), incluida en el programa 'Cádiz, Emporio del Orbe'.

La actividad se ha desarrollado durante toda la jornada con propuestas relacionadas con el cómic, la ilustración y la creación gráfica dirigidas a todos los públicos, además del Concurso de Cómic en Vivo, en el que profesionales y aficionados han realizado sus trabajos en directo y que cuenta con un primer premio de 1.000 euros, según ha informado el Consistorio en una nota.

La jornada ha contado también con la participación de la ilustradora y dibujante de cómic Meik (María Dolores Reyes Cuevas), que ha compartido su experiencia profesional con el público y ha realizado en directo el dibujo de la portada del cómic que se editará posteriormente a partir de los trabajos realizados durante la actividad.

Las obras ganadoras del concurso serán recopiladas en una publicación, mientras que una selección de los trabajos participantes formará parte de una exposición.

'Viñetas de un Nuevo Mundo' forma parte de la tercera edición de 'Orgullos@s de nuestra historia' y cuenta con la colaboración de Royal Talens España, Librería La Ratonera y Tienda Tierra Media.