El Ayuntamiento de Cádiz reabre al público las Cuevas de María Moco el próximo viernes 13 de noviembre

Archivo - Imagen de archivo de las conocidas como Cuevas de María Moco. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz reabrirá al público el próximo viernes 13 de noviembre las conocidas como Cuevas de María Moco, un espacio histórico recuperado para la ciudad en el marco de la celebración del programa municipal 'Orgullos@s de nuestra historia', dedicado en esta tercera edición a 'Cádiz, Emporio del Orbe'. Las visitas guiadas gratuitas se llevarán a cabo los viernes, sábados y domingos en horario de mañana (11 a 13 horas) y tarde (17 a 19 horas), con pases cada 30 minutos.

Según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, las visitas de los viernes se asignarán a grupos y su reserva no se realizará a través de la web de reservas, sino a través del correo electrónico. Se entenderán como grupos: asociaciones, empresas, colegios, institutos o grupos con guías turísticos.

El resto de las visitas guiadas se podrán reservar directamente a través de la web municipal que comenzará a funcionar y recibir reservas a partir de este lunes 9 de noviembre. Dentro de la web, las personas interesadas deben pinchar en Cuevas de María Moco, donde se desplegará un calendario con las fechas y horarios disponibles.

Una vez realizada la reserva a través de la web, se le enviará un correo electrónico de confirmación. Será esta confirmación la que deben mostrar en papel o a través del móvil en la puerta de entrada del Instituto Hidrográfico de la Marina. El límite de reservas por persona será de adultos y tres niños menores de 18 años, y los grupos contarán con un máximo de 18 personas. Estas reservas también podrán ser canceladas a través de la misma web en caso de no poder asistir.

Estas visitas se desarrollarán hasta el próximo 30 de enero, aunque el Ayuntamiento de Cádiz está realizando las gestiones necesarias para mantener abierto este espacio de forma permanente, con el objetivo de que los gaditanos y gaditanas puedan conocer este espacio subterráneo y acercarse a una parte de la historia defensiva de la ciudad que, durante décadas, ha permanecido vinculada también al imaginario y a las leyendas populares de Cádiz.

El acceso se realiza exclusivamente por la entrada principal del Instituto Hidrográfico de la Marina (Plaza San Severiano) y los visitantes deben presentar el DNI o pasaporte, al tratarse de un recinto militar. Se recomienda acudir diez minutos antes de cada pase. Por las características del espacio, se recomienda a las personas visitantes utilizar calzado cómodo y cerrado.

El acceso incluye tramos de escaleras y el recorrido transcurre por galerías subterráneas y contraminas defensivas del siglo XVIII. Por este motivo, la visita no es accesible para personas que no puedan subir y bajar escaleras de forma autónoma y no se recomienda a personas con claustrofobia o con dificultades importantes de movilidad.