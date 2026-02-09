Ayuntamiento de Cádiz renueva la colaboración de Cruzcampo en más de una decena de actos del Carnaval de Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García (c), y la directora regional de Relaciones Institucionales de Heineken España, Ada Bernal (i), junto a Beatriz Gandullo, teniente de alcalde delegada de Fiestas (d), en la firma de convenio para el Carnaval de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz y Cruzcampo han renovado su acuerdo de colaboración para que la marca vuelva a estar presente de nuevo en el Carnaval, con su participación en más de una decena de eventos de esta fiesta gaditana y reforzando "una alianza histórica" con la ciudad y su principal representación cultural.

La firma del convenio se ha llevado a cabo entre el alcalde de Cádiz, Bruno García, y la directora regional de Relaciones Institucionales de Heineken España, Ada Bernal, acompañados por Beatriz Gandullo, teniente de alcalde delegada de Fiestas en el Ayuntamiento de Cádiz, según han informado ambas entidades en una nota conjunta.

El patrocinio contempla la participación de Cruzcampo en el Carnaval de Cádiz con más de una decena de actividades dentro de la programación de esta fiesta, considerada de Interés Turístico Nacional, tales como la Erizada, la Ostionada, la Panizada, la Berzada o el Frito Popular. Además, estará presente en el Festival de Agrupaciones Cruzcampo, que se desarrollará el lunes 16 de febrero a partir de las 20,00 horas en la Plaza San Antonio.

"Renovar este acuerdo es una forma de seguir demostrando nuestro longevo compromiso con Cádiz y sus tradiciones. Cruzcampo volverá a estar como uno más disfrutando del Carnaval, compartiendo la alegría y la creatividad que representa esta expresión singular de cultura y carácter local", ha señalado Ada Bernal, directora regional de Relaciones Institucionales de Heineken España.

Además, la portavoz de la marca ha avanzado que Cruzcampo "aumentará su apuesta este año con una experiencia especial para acompañar a los gaditanos en las calles durante el Carnaval".

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha explicado que la continuidad de Cruzcampo como patrocinador es "una magnífica noticia para la ciudad", ya que se trata de "una marca históricamente ligada a nuestra fiesta, que se vuelca con el Carnaval participando con actividades y demostrando su compromiso con nuestras tradiciones".