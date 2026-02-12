Ayuntamiento de Cádiz repartirá 18.000 ceniceros portátiles y fomentará el reciclaje de latas en el Carnaval en la calle

Archivo - Dos educadores medioambientales de Cada Lata Cuenta que han recorrido con mochilas recolectoras de latas la ciudad de Cádiz durante el carnaval de 2023. ARCHIVO. - AYTO CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz va a poner en marcha durante la celebración del Carnaval en la calle varias medidas de cara a reducir los residuos en la localidad y mantener limpios los espacios públicos, como el reparto de 18.000 ceniceros portátiles y una campaña para fomentar el reciclaje de latas en los contenedores amarillos.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que de la mano de Ávora --asociación que gestiona el Scrap de filtros de tabaco que contienen plástico y que promueve la gestión responsable de estos residuos-- va a repartir más de 18.000 ceniceros portátiles reutilizables, con el objetivo de fomentar el correcto desecho de las colillas y contribuir al cuidado del entorno urbano.

En concreto, la entrega de los ceniceros tendrá lugar entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero en las zonas de mayor afluencia de la ciudad, como pueden ser la Plaza de San Juan de Dios, la Plaza de España, el Paseo de Canalejas y sus alrededores.

La iniciativa se alinea con "el esfuerzo municipal" por mantener el espacio público limpio durante el desarrollo de las fiestas carnavaleras.

La actuación se enmarca en la estrategia que Ávora viene desarrollando en la ciudad gaditana. A lo largo del año pasado, la asociación distribuyó 15.000 ceniceros reutilizables durante la campaña estival en los paseos marítimos y accesos a las principales playas de Cádiz, así como otros 15.000 ceniceros portátiles con motivo del Carnaval. Con la acción prevista para esta nueva edición, el volumen total de ceniceros repartidos en Cádiz superará las 48.000 unidades.

TU LATA AL AMARILLO EN CARNAVAL

Por otro lado, la Delegación municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento va a desarrollar, como cada año desde 2023, la campaña 'Tu lata al amarillo en el Carnaval de Cádiz' por parte de la Asociación de Latas y Bebidas.

Esta se desarrollará desde este jueves 12 de febrero hasta el próximo domingo día 22, y su principal objetivo es fomentar el reciclaje de latas en los contenedores amarillos distribuidos por la ciudad. Además, se van a colocar una serie de aros de papeleras en las plazas de San Antonio y Candelaria para llevar a cabo esta labor.

A todo ello se sumarán las actividades de sensibilización en la plaza de Candelaria, haciéndola coincidir con el Frito Gaditano de la Peña La Estrella.