Ayuntamiento de Cádiz repartirá 3.000 pulseras detectoras de droga durante el Carnaval para prevenir la sumisión química

El Ayuntamiento de Cádiz va a reforzar la prevención contra la sumisión química durante las celebraciones del Carnaval en la calle con la distribución de 3.000 pulseras detectoras de drogas, una herramienta "pionera" que ya se puso en marcha el pasado año con "una gran acogida" por parte de la ciudadanía y que vuelve a desplegarse como una medida "eficaz" tanto de detección como de disuasión.

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, acompañada por la teniente de alcalde de Carnaval y Fiestas, Beatriz Gandullo, ha presentado las medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Municipal de la Mujer para el 'Carnaval de Cádiz libre de violencia machista', ha indicado el consistorio en una nota.

Al respecto, Virginia Martín ha explicado que estas pulseras "no son un simple accesorio", sino "un dispositivo homologado y certificado a nivel europeo, diseñado para ayudar a prevenir situaciones de riesgo en espacios de ocio".

Las llamadas 'pulseras centinelas' permiten realizar dos pruebas, una capaz de detectar hasta 22 tipos diferentes de drogas y otra específica para la detección de GHB, un potente depresor del sistema nervioso central. Así, en sólo cinco segundos, la persona puede comprobar si su bebida ha sido adulterada.

Además, estas pulseras incorporan un código QR interactivo que facilita compartir la geolocalización en caso de emergencia, realizar una llamada directa al teléfono de Alerta 24 horas (900 21 21 30) y acceder a la Guía de Puntos Violeta.

La distribución de las 'pulseras centinelas' se realizará en el Punto Informativo que la Fundación Municipal de la Mujer instalará en la Plaza del Palillero durante los dos sábados de Carnaval, en horario ininterrumpido de 14,00 horas a 20,00 horas, atendido por personal especializado y formado específicamente en prevención del spiking y en el uso de estas pulseras.

En estos espacios se repartirán pulseras, folletos informativos y material de sensibilización, porque, tal y como ha destacado la concejala, "tan importante como contar con la herramienta es saber utilizarla y saber prevenir", remarcando que "es importante conocer bien su uso, ya que tienen una sola utilidad, y es importante conocer el mecanismo de funcionamiento de estas pulseras para que sean efectivas".

Las pulseras también se distribuirán en los Puntos Violetas que se instalarán en la ciudad, uno ubicado en la calle Zaragoza durante los eventos de la Plaza de San Antonio, y otro junto a la Carpa durante la actividad de la misma.

"Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la seguridad, la igualdad y la prevención de las violencias sexuales en los espacios de ocio, poniendo a disposición de la ciudadanía recursos innovadores y eficaces para disfrutar de las fiestas con mayor tranquilidad", ha manifestado la concejala.

Además, ha indicado que en el Punto Informativo y los Puntos Violetas también se llevará a cabo "una importante" labor informativa y de concienciación de prevención. Se trata de una campaña de sensibilización visible en toda la ciudad con carteles, mupis, pegatinas con QR y mensajes en los autobuses urbanos, además de otros materiales como vasos, chapas, servilletas, tarjetones.

"Todo ello con un mensaje claro contra la violencia machista y con acceso directo, mediante QR, a una Guía Punto Violeta que explica cómo reconocer una agresión, cómo actuar como víctima o como testigo, dónde acudir, y qué recursos tenemos disponibles en nuestra ciudad", ha detallado.

A ello se le suma una Red Violeta en la ciudad con decenas de establecimientos de ocio, comercios, hoteles, farmacias y espacios de la ciudad que actuarán como "espacios seguros", gracias a la formación que se ha impartido desde la Fundación Municipal de la Mujer y que ha contado con colaboraciones como la de Cádiz Centro Comercial Abierto y la Policía Local de Cádiz, entre otros. Estos espacios contarán con señalización visible, QR informativos y material para saber cómo actuar ante una agresión.

"La idea es clara, que cualquier persona, esté donde esté, sepa que tiene un lugar cercano al que acudir", ha señalado Martín, quien ha destacado la formación específica sobre prevención de violencia de género que ofrece la Fundación Municipal de la Mujer para "contribuir a la creación y reforzamiento" de esta Red Violeta a lo largo de la ciudad de Cádiz, como la ofrecida presencialmente el año pasado al personal del Gran Teatro Falla y la que se hará también este año al personal de la Casa del Carnaval, así como una nueva formación actualizada que se repite con la Policía Local.

Asimismo, ha añadido que este año se suma la posibilidad de una formación diferida en streaming, una dinámica que permite llegar a más establecimientos, comercios y entidades facilitando la labor formativa.

LUDOTECAS ABIERTAS EL LUNES DE CARNAVAL

Martín ha indicado una nueva medida este año para contribuir la conciliación durante el Carnaval, explicando que las ludotecas municipales, situadas en el Centro Municipal de Artes Escénicas de la calle Arbolí y el espacio Hermanas Mirabal, abrirán el próximo 16 de febrero en horario de de 8,00 a 14,00 horas y de 15,00 a 20,00 horas.

"Sabemos que el lunes de Carnaval es un día festivo en la ciudad en el que muchas familias quieren disfrutar de la fiesta, participar en actividades o cumplir con compromisos laborales vinculados al Carnaval, y por eso abrirán las ludotecas ese día para facilitar la conciliación", ha argumentado.

En ese sentido, ha apuntado a que es una medida "pensada desde la responsabilidad", para que "madres y padres puedan disfrutar del Carnaval con la tranquilidad de saber que sus hijos e hijas están atendidos en un espacio seguro, educativo y de calidad", ya que "cuidar también forma parte de la igualdad, y es, por tanto, un compromiso de este Ayuntamiento".

La Fundación Municipal de la Mujer también va a inaugurar una exposición para recordar la historia del Carnaval gaditano y reconocer la aportación de las mujeres a esta festividad tan identitaria de la ciudad.

Según ha explicado Martín, se trata de una exposición del fotógrafo gaditano Joaquín Hernández Conde 'Kiki', que lleva por título 'Carnavaleras' y que recoge 50 imágenes que documentan durante más de cuatro décadas la presencia y la evolución de las mujeres en el Carnaval de Cádiz.

"Mujeres en la calle, en las agrupaciones, en el Concurso, conquistando espacios que históricamente les fueron negados", ha añadido la edil, que ha informado de que la exposición se inaugurará próximamente y podrá visitarse en el Centro Integral de la Mujer hasta el 11 de marzo, coincidiendo con el Carnaval y con la conmemoración del 8 de marzo.

"Es una muestra artística, pero también es un ejercicio de memoria, de reconocimiento y de justicia cultural hacia tantas mujeres que han hecho y hacen Carnaval", ha concluido.