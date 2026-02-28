El Ayuntamiento de Cádiz restaura el Retablo del Maese Pedro dentro de su patrimonio titiritero

Grupo de marionetas Retablo del Maese Pedro. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, dirigida por la teniente de alcalde Maite González, ha restaurado el grupo de marionetas Retablo del Maese Pedro, dentro de las actuaciones que se están llevando a cabo de restauración y conservación del patrimonio titiritero gaditano que se encuentra en este espacio cultural.

El Retablo de Maese Pedro es una ópera para títeres en un acto del compositor gaditano Manuel de Falla compuesta en el año 1922 inspirada en el capítulo XXVI de la segunda parte de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, según ha explicado el Consistorio gaditano en una nota.

Estas piezas se crearon para el Concierto Extraordinario de Música Española presentado en Nueva York el 12 de octubre de 1964, bajo la dirección musical de Odón Alonso y la dirección escénica de Aitor de Goiricelaya.

En concreto, el conjunto restaurado está formado por siete marionetas, de las cuales seis son de hilo: cuatro representan personajes y dos corresponden a caballos. Los personajes tienen aproximadamente un metro de altura con cabeza de cartón policromada y extremidades articuladas en madera y manos de madera tallada. Cuentan con una percha de ocho hilos.

En lo que respecta a los dos caballos están construidos en cartón policromado con estructura de madera, de aproximadamente 60 centímetros de alto y cuentan con una percha más sencilla de dos hilos. La séptima marioneta es 'Cíngara', de varilla realizada en 1945 por Sergei Obraztsov. La cabeza está realizada en cartón policromado con mandíbula articulada.

Todas las piezas cuentan con indumentaria confeccionada con tejidos. El tratamiento de conservación-restauración ha incluido la eliminación de suciedades, consolidación de zonas debilitadas, encolado de dedos, reintegración de elementos fracturados, fijación de piezas sueltas y descolgadas, entre otros.