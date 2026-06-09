Ayuntamiento de Cádiz subvenciona un programa de Cruz Roja para la atención sociosanitaria de personas sin hogar

El alcalde de Cádiz, Bruno García, el teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, y la presidenta de Cruz Roja en Cádiz, Carmen de Lara Villar, en la firma de una subvención. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz y Cruz Roja Española han rubricado este martes 9 de junio un convenio de colaboración por el que se ha concedido una subvención directa para la implementación de un servicio gratuito de atención sociosanitaria dirigido a personas en situación de sinhogarismo en la ciudad de Cádiz, con el objetivo de ofrecer apoyo integral y mejorar su acceso a recursos básicos y atención especializada.

El proyecto 'Servicio de Emergencia Social para Personas Sin Hogar' ha obtenido una subvención de 82.696,96 euros con la que se renueva el compromiso de ambas entidades con la atención a las personas más vulnerables y la promoción de la inclusión social, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

En la firma del convenio han participado el alcalde de Cádiz, Bruno García, y el teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, con la presidenta de Cruz Roja en Cádiz, Carmen de Lara Villar.

El alcalde ha destacado que este convenio supone "un paso más en el compromiso del Ayuntamiento con las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad", asegurando que con esta colaboración de Cruz Roja "podremos ofrecer una atención cercana, especializada y adaptada a las necesidades de las personas sin hogar, reforzando los recursos municipales y avanzando en nuestro objetivo de que nadie quede desatendido".

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja en Cádiz, Carmen de Lara Villar, ha destacado "el avance en la atención integral" que supone este convenio para atender y acompañar a las personas sin hogar de la ciudad.

A las salidas de la Unidad de Emergencia Social en las que, además de comida se ofrece un rato de acompañamiento y escucha, y al seguimiento que se hace desde la Asamblea Local en La Merced, se suman las atenciones que ofrece el equipo de atención sociosanitaria que en estos meses ha atendido ya a 86 personas.