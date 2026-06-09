Ayuntamiento de Cádiz y UCA presentan el proyecto de digitalización del Frente de Tierra y los baluartes

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, en la presentación del proyecto de digitalización del Frente de Tierra y los baluartes. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, acompañado del arqueólogo municipal, José María Gener, del Director General de Relaciones con las Empresas y Transferencia de la Universidad de Cádiz (UCA), Severo Raúl Fernández Vidal, y de los investigadores de la UCA Darío Bernal y José Juan Díaz, ha presentado el proyecto de digitalización del Frente de Tierra y los baluartes de Santiago, Santa Elena y San Roque, encargado por parte del Ayuntamiento a la UCA.

En una nota, el Ayuntamiento de Cádiz ha recordado que, a través de la Oficina de Proyectos de la Delegación de Urbanismo, trabaja desde hace meses junto al área de Arqueología de la Universidad de Cádiz en el análisis digital de este enclave del patrimonio histórico de la ciudad de cara a su futura restauración.

Los trabajos han sido desarrollados por el Grupo de Investigación ArqueoUCA HUM-1126 de la Universidad de Cádiz, bajo la supervisión del profesor de Arqueología José Juan Díaz y han contado con la participación, entre otros, del catedrático de Arqueología Darío Bernal y del investigador postdoctoral José Luis Portillo.

Hasta el momento se ha generado un volumen fotográfico que asciende a 59.731 fotografías, cifra que se aumenta hasta los 75.455 archivos (1,76 TB) tras los trabajos informáticos de postprocesado realizados en el Laboratorio de Arqueología y Prehistoria de la UCA.

Según han explicado, los trabajos han consistido en la ejecución de numerosos vuelos de drones que, equipados con tecnología de última generación, han permitido monitorizar y radiografiar el monumento con una precisión milimétrica, generando modelos 3D y planos de todos los alzados de estas murallas defensivas.

La experiencia adquirida en el monitoreo y desarrollo de gemelos digitales de restos patrimoniales en Baelo Claudia y cabo de Trafalgar ha sido clave para afrontar el reto de la digitalización de uno de los monumentos más icónicos de la ciudad de Cádiz, según han señalado.

El objetivo principal de los trabajos de virtualización ha sido el de obtener un gemelo digital que en un entorno informático permita analizar de forma precisa el estado de salud de esta zona de las murallas de la ciudad de cara a su futura restauración.

Así, el equipo de Arqueología de la Universidad de Cádiz está trabajando en continua colaboración con los arquitectos, delineantes y arqueólogo de la Oficina de Proyectos de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz ofreciendo en soporte digital modelos en 3D y ortofotografías que actualizan las planimetrías que de este monumento se disponían hasta el momento.

El Frente de Tierra y los baluartes anexos de Santiago, Santa Elena y San Roque forman parte de este conjunto de estructuras defensivas que se fueron construyendo a partir del s. XVI, con múltiples reformas y modificaciones en los siglos posteriores conforme a las necesidades tanto de defensa como posteriormente urbanísticas de la ciudad.

Actualmente, es uno de los iconos de Cádiz y por su exposición continuada en el tiempo a los agentes meteorológicos se hace precisa una restauración. Para ello el Ayuntamiento de Cádiz está trabajando en un proyecto integral cuya primera fase ha sido la de actualizar la documentación planimétrica del inmueble.

Los planos topográficos existentes en la actualidad serán actualizados con los nuevos modelos fotogramétricos, es decir; planos en 2D y 3D en formato digital que se presentan georreferenciados con coordenadas precisas de cualquier punto de interés que se requiera. Se trata de llevar a los equipos informáticos de la Oficina de Proyectos de la Delegación de Urbanismo el monumento y allí se trabajarán con unos 120 gemelos digitales de los lienzos en los que se ha despiezado el inmueble.

Con esta tecnología, por primera vez se tendrá la posibilidad de analizar de forma digital y con alta resolución cada uno de los paramentos, pudiéndose medir piedra a piedra, conocer patologías como grietas, oquedades o pérdidas de materia, sirviendo además como un soporte esencial para los estudios arqueo-arquitectónicos que permitan desgranar la evolución histórica del inmueble, así como del proyecto de restauración integral que permitirá en unos años que el monumento vuelva a relucir en su máximo esplendor.

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha explicado que "esta digitalización permite conocer el estado de la fortificación con un gran nivel de detalle para poder trabajar así en las zonas que requieren actuaciones más urgentes". "Ya hemos realizado obras de reparación en el intradós de Puerta de Tierra y este estudio nos servirá de base para poder hacer el proyecto de restauración", ha concluido.