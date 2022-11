El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) solicita que solo su centro histórico sea declarado Zona de Gran Afluencia Turística

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) va a solicitar a la Junta de Andalucía que solamente declare como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a su centro histórico. Esta petición municipal afectaría a tres comercios de más de 300 metros cuadrados situados en el casco histórico de la ciudad, como son Sfera, Carrefour Express y Cortefiel, una pequeña parte de las 6.000 personas que trabajan en el comercio de Jerez.

En una nota, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha anunciado las alegaciones que presentará a la decisión "unilateral" de la Junta de Andalucía de declarar Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a todo el término de Jerez durante seis meses al año. Una decisión que ha considerado "arbitraria" y que afectará a los periodos de la Semana Santa, el Gran Premio de España de Motociclismo, así como a los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre.

Sánchez ha explicado que el 13 de marzo de 2020 "just, cuando se iniciaba el confinamiento por la Covid19", la Junta aprobó "cambios sustanciales" para que una ciudad sea catalogada como ZAGT. "De forma unilateral decidió que para ser ZAGT el número de pernoctaciones sea de 600.000 y no de un millón", ha advertido la alcaldesa.

"Evidentemente, la pandemia impide que ni en 2020 ni en 2021 se alcancen esas cifras en Jerez. Han hecho una trampilla para que lo cumplamos sacando la media de los años 2017 2018 y 2019. La Junta ha hecho sus cálculos para que Jerez cumpla el decreto", ha denunciado.

Sánchez ha criticado que la Junta de Andalucía "no haya escuchado a los ayuntamientos ni al Consejo Andaluz del Comercio", donde está representados todas las asociaciones y colectivos, y "ni siquiera ha recabado informes".

"Nosotros sí hemos escuchado la opinión del sector y consensuado pero la Junta no ha informado al Ayuntamiento y no henos incumplido ningún plazo ni ha habido dejación de funciones", ha subrayado la regidora. "Cuando no quieres que se te declare una zona no tienes por qué decir que zona quieres es. Ahora, la Junta sí nos comunica que tenemos que declarar una ZAGT en la ciudad y hemos visto que lo menos malo es la del centro porque el pequeño comercio puede abrir cuando quiera", ha apuntado.

El pasado 28 de octubre la Junta de Andalucía anunció que iniciaba un procedimiento actuando "de oficio" para que todo Jerez sea declarada como ZAGT. Sánchez ha señalado que esa declaración, por la que los 6.000 trabajadores podrían trabajar 41 festivos, "tampoco supone crear empleo, ni permite la conciliación laboral, ni van a ver aumentados su ingresos estos trabajadores de las grandes superficies". Por eso, ha indicado que han alegado declarar solo el centro histórico como Zona de Gran Afluencia Turística, una medida que se decreta porque el turismo tiene "unas necesidades especiales".

"El turista en Jerez viene a pasear, y en el centro sí tiene ese comercio que necesita. Hemos visto y alegado que aquí en el centro se encuentra el mayor número de plazas hoteleras, 4.500 de las 7.300. El centro histórico pueden cubrirlo todo", ha subrayado.

Desde el Ayuntamiento han asegurado que han atendido "a la sostenibilidad" de los comercios, los pequeños y de proximidad. "Si alguien quiere abrir el domingo, que apueste por el centro de Jerez porque de otra forma sí castigaríamos a los comercios, se perjudicaría si abriesen las grandes superficies", ha afirmado la alcaldesa, añadiendo que "no estamos generando riqueza en la ciudad declarando ZAGT a todo Jerez", por lo que ha pedido a la Junta que lo considere.