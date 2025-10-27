El Ayuntamiento de Jerez celebra el Día del Enoturismo con una semana de actividades en torno al vino

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, a través de la Delegación de Turismo y Proyección Turística, ha organizado un programa de actividades en colaboración con entidades por el Día Mundial del Enoturismo que se celebra el día 9 de noviembre. Así, el programa comenzará el día 3 y comprende visitas, exposiciones, rutas o catas entre otras con el vino de Jerez como protagonista.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, durante toda esa semana será posible visitar la exposición fotográfica organizada por la Agrupación Fotográfica San Dionisio denominada 'Tabancos y Mostos' en el Hotel Palacio María Luisa, así como visitar el Rancho Cortesano, las bodegas Alvaro Domecq o el centro de Jerez de la mano de Andalusia Travel Tour, que también organiza la Ruta de la Tapa en Jerez.

Para el lunes 3 se propone una cata de Valdespino en Casa Palacio María Luisa dirigida por un prestigioso enólogo de la propia bodega, mientras que el martes 4 los aficionados al mundo del caballo podrán disfrutar de Alma de Jerez, un espectáculo único con los mejores caballos de la Real Escuela seguido de una visita y cata de vinos en una legendaria bodega jerezana. El flamenco lo pone 'Cata y compás', un viaje entre botas y bulerías con visita guiada y cata de vinos en Bodegas Álvaro Domecq y la pasión del flamenco en vivo con almuerzo menú de tapas en el tablao Puro Arte.

Por su parte, el jueves 6 de noviembre está prevista una visita a la tonelería Antonio Páez Lobato y Bodegas Páez Morilla para conocer los orígenes y la labor que realizan ambas compañías, fundadas por Antonio Páez Lobato, el Rey del Vinagre. Ese mismo día está organizada la visita 'Detrás de las puertas: Visita a Catedral y San Miguel', mientras que las 18,00 horas los Museos de la Atalaya acogerán la presentación del Cortometraje 'El vino que cambió mi vida', una producción de Innova Films con la colaboración de la Diputación de Cádiz.

Destaca también el Ayuntamiento en el programa el sábado día 8 noviembre 'Bailando entre viñedos' en Bodegas Miguel Domecq, una oportunidad donde los asistentes podrán disfrutar de una visita guiada por la bodega y participar en una cata de vinos especial. Además de 12 a 02,00 horas se celebrará el 'Rabanito Festival', un evento en el que el ajo, el mosto y los productos más tradicionales de la tierra se dan cita junto a DJ locales por la tarde, y actuaciones de grupos musicales por la noche en una jornada en la que la artesanía y los artistas locales encuentran un espacio para visibilizar sus propuestas.

La jornada se completa a las 18,00 horas con 'Jerez a ciegas' a cargo de Winable, cata de cinco vinos del Marco de Jerez en el que los participantes que tengan más aciertos recibirán regalos sorpresa y con 'Grand Prix Jerez, Ciudad del Vino', juego por equipos o familias en el que se recorren las calles y plazas con el objetivo de descubrir el Jerez más patrimonial y en especial, el vinculado a la cultura del vino.

El domingo 9 el Ayuntamiento abrirá de 9,30 a 14,30 horas las puertas del Alcázar de Jerez con visita libre por el Conjunto Monumental. La jornada se complementa con una visita al Palacio Domecq y 'Descubre las históricas Bodegas Fundador' con una visita a lugares emblemáticos como El Molino, la bodega fundacional, bodega La Mezquita y el Museo Fundador, inaugurado en el año 2024.