El Ayuntamiento de La Línea (Cádiz) activa el protocolo para retirar el delfín hallado muerto en la playa

Delfín muerto hallado en una playa de La Línea de la Concepción (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha informado del hallazgo de un pequeño delfín sin vida en la orilla de la playa de Sobrevela durante la jornada del pasado jueves, por lo que se ha activado el protocolo para retirarlo del litoral de forma correcta.

El hallazgo se produjo de forma accidental por parte del personal de mantenimiento del departamento de Playas mientras realizaban labores en la zona, como ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

Tras el avistamiento del cetáceo, los operarios municipales procedieron de inmediato a dar aviso al servicio de emergencias 112, siguiendo el procedimiento administrativo y medioambiental establecido para estos casos.

Siguiendo las instrucciones de los agentes de Medio Ambiente, el cuerpo del animal fue desplazado varios metros tierra adentro, fuera del alcance de la marea, para asegurar su conservación de cara a la inspección técnica de los agentes de Medio Ambiente y la toma de datos necesaria que permita determinar, en la medida de lo posible, las causas del fallecimiento.

La Delegación de Playas ha contactado ya con la empresa zoosanitaria adjudicataria, que tiene previsto realizar el traslado del cuerpo durante durante este viernes para su correcto tratamiento.