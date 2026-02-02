El Ayuntamiento de La Línea (Cádiz) retira cinco caballos a un investigado por reiterados casos de maltrato animal

Archivo - Un furgón de la Unidad de Respuesta Inmediata de la Policía Local de La Línea de la Concepción. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha retirado cinco caballos que se encontraban en poder de un hombre investigado por maltrato animal reiterado, incumpliendo de forma continuada una medida cautelar en vigor desde el año 2020 que le prohíbe expresamente la tenencia de animales.

Según ha explicado en una nota, esta actuación se suma a la realizada en julio de 2024, cuando ya fueron retirados 24 equinos a la misma persona por hechos de similar naturaleza. Pese a ello, el investigado ha continuado quebrantando de manera sistemática la prohibición judicial, volviendo a adquirir o mantener animales en condiciones incompatibles con su bienestar.

El Ayuntamiento ha subrayado la gravedad de la reiteración de los hechos, así como el riesgo constante para la integridad y la vida de los animales, que obliga a las administraciones y a las fuerzas de seguridad a intervenir de manera continuada para garantizar su protección.

La intervención se ha realizado en coordinación con los servicios municipales competentes y los cuerpos policiales, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de los equinos, que han sido trasladados a instalaciones adecuadas donde reciben atención veterinaria y cuidados especializados, ha explicado el Ayuntamiento.