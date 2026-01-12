El Ayuntamiento de Olvera (Cádiz) decreta un día de luto oficial por la muerte de su vecina por violencia de género

El Ayuntamiento de Olvera con las banderas a media asta en señal de luto oficial. - AYUNTAMIENTO DE OLVERA

OLVERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Olvera (Cádiz), tras recibir este lunes el comunicado oficial del Ministerio de Igualdad en el que se condena el asesinato por violencia de género de la vecina de su localidad, como señal de "rechazo y firme condena" ha declarado un día de luto oficial en el municipio, en el que las banderas del Consistorio ondearan a media asta.

Además, en su cuenta oficial de Facebook, recogida por Europa Press, ha anunciado la convocatoria a las 17,00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de un acto en el que se guardará un minuto de silencio como "señal de firme condena y repulsa al asesinato por violencia de género ocurrido en nuestra localidad". El decreto de alcaldía también manifiesta a los familiares, en nombre de toda la Corporación Municipal, el pésame por el fallecimiento.

Cabe recordar que una mujer de 58 años vecina de la localidad fue asesinada en la madrugada de este domingo 11 de enero supuestamente a manos de un hombre de 60 años, cónyuge de la mujer fallecida con el que estaba conviviendo en su domicilio, que fue detenido por la Guardia Civil tras recibir aviso del Servicio de Emergencias 112, personarse una patrulla en el lugar de los hechos y localizar y detener al hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha confirmado la muerte como asesinato por presunta violencia de género "presuntamente asesinada por su pareja" y ha mostrado su condena y ha señalado que no existían denuncias previas por violencia de género.