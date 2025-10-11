El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) apoya a la Gymnástica Portuense de baloncesto en el Torneo Vicente Cisneros

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, en el Pabellón Ramón Velázquez junto al equipo de baloncesto Gymnástica Portuense. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, se ha acercado este sábado al Pabellón Ramón Velázquez para apoyar a los equipos de la Gymnástica Portuense en una jornada marcada por el estreno de la nueva pista tras la reforma integral del pabellón, que "moderniza y mejora notablemente sus instalaciones".

Según ha informado el consistorio portuense en una nota, las mejoras incluyen un nuevo parqué de alta calidad, un videomarcador LED de última generación, la reparación de la cubierta y la actualización completa del sistema eléctrico, que se completará en los próximos días junto con la sustitución de los paneles de la claraboya central, consolidando al Pabellón Ramón Velázquez como "un espacio más seguro, cómodo y moderno", pensado tanto para los jugadores como para los aficionados.

La jornada ha comenzado a las 10,00 h con el Torneo Vicente Cisneros, donde todos los equipos de baloncesto del club disputaron partidos amistosos, "creando un ambiente lleno de emoción y fomentando la ilusión de pequeñas y grandes promesas del deporte local".

A las 15,00 horas se realizó la tradicional foto de familia, seguida de un partido de exhibición de las leyendas de la Gymnástica, en homenaje al 25 aniversario del club y a su contribución histórica al baloncesto en El Puerto.

El primer equipo, Baublock Gymnástica Portuense, pondrá el broche de oro a la jornada enfrentándose a San Antonio Cáceres a las 20,00 h, en un encuentro que servirá como inicio de la Temporada y el estreno de la nueva pista en casa del Tercera FEB en su primer partido de la liga.

Para el Ayuntamiento, esta renovación "no solo mejora la experiencia deportiva", sino que "refleja el compromiso" del Ayuntamiento con el deporte base y con la formación de futuras generaciones, consolidando al Pabellón Ramón Velázquez como "un referente del baloncesto en la provincia".

El alcalde ha estado acompañado por el concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, que también dio la bienvenida a los equipos y destacó la importancia de invertir en instalaciones que fomenten el deporte, la salud y la participación ciudadana.

Una jornada cargada de baloncesto, emociones y comunidad, que pone en valor el talento y la pasión de la Gymnástica Portuense y reafirma la apuesta de El Puerto por un deporte "inclusivo, moderno y de calidad". Doce horas de baloncesto y convivencia para disfrutar de este deporte con partidos en las categorías babys, pre-benjamín, mini-basket, infantil, junior y senior.

La Gymnástica Portuense quiere agradecer al alcalde, al concejal de Deportes y a todos los asistentes su participación en esta edición del Torneo Vicente Cisneros, donde más de 200 jugadores están haciendo del baloncesto el verdadero protagonista del día.