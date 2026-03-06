Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) comunica 70 cancelaciones de viviendas turísticas en el último año

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha comunicado que, un año después de iniciar el proceso para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT), se han registrado en la localidad unas 70 cancelaciones de inscripción en el registro autonómico, entre resoluciones directas de la Consejería competente y de la Delegación Territorial.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que desde que el Pleno municipal aprobara el pasado 7 de marzo de 2025 la suspensión temporal de nuevas autorizaciones de VUT al amparo del Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía, el crecimiento de estas viviendas en la ciudad "está controlado" y no se están concediendo nuevas licencias.

En el momento de la aprobación de la suspensión, la ciudad contaba con 1.870 VUT autorizadas, y actualmente, este número "se ha mantenido estable sin nuevas altas al margen del régimen transitorio previsto en la norma" y ha disminuido hasta 1.855 viviendas de este tipo, algo que se ha explicado porque sus propietarios "hayan alquilado larga temporada o hayan decidido no alquilar para uso turístico".

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha subrayado que hace un año se inició este proceso con el objetivo de "garantizar que los portuenses puedan vivir en su ciudad". "Hoy podemos afirmar que el crecimiento de las viviendas de uso turístico está limitado y bajo control, con plena seguridad jurídica y dentro del marco que nos permite la normativa autonómica", ha manifestado.

Además, ha incidido en que esta medida ha dotado al Ayuntamiento portuense de "herramientas reales para frenar la expansión descontrolada" de este tipo de alojamientos turísticos.

En ese sentido, ha aclarado que en El Puerto no entán en contra del turismo, sino que apuestan por "reforzar el uso residencial del parque de viviendas y garantizar un desarrollo ordenado y sostenible".

En paralelo a la suspensión de nuevas licencias, el Ayuntamiento ha reforzado la lucha contra la oferta ilegal y las malas praxis en el sector mediante la firma de un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, con el objetivo de intensificar el control de viviendas no inscritas o que presenten irregularidades.

Fruto de este acuerdo, se ha constituido una comisión de seguimiento integrada por la Consejería a través de la Delegación Territorial y el Ayuntamiento, con la participación de las áreas de Turismo y Urbanismo. Esta comisión se reúne periódicamente para analizar la situación, compartir información y coordinar actuaciones, mejorando la integración y automatización de los sistemas de datos y permitiendo actuar con mayor agilidad y eficacia ante posibles incumplimientos, como se ha indicado por parte del Ayuntamiento.

Dentro de este marco se ha incorporado el apoyo del Grupo Titán, unidad especializada de la Policía Adscrita en Andalucía creada en octubre de 2025 para combatir el fraude y la competencia desleal en viviendas de uso turístico. Esta unidad desarrolla labores de cibervigilancia en plataformas digitales para detectar alojamientos no registrados o que incumplan la normativa vigente, intensificando el ciber patrullaje para localizar posibles viviendas publicadas en plataformas sin licencia o con irregularidades.

La teniente alcalde de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Pública, Leonor Caballero, ha explicado que estas actuaciones se enmarcan en el trabajo conjunto entre las consejerías competentes y los ayuntamientos, que son quienes definen su modelo de ciudad a través del planeamiento.

El Gobierno municipal ha recordado que la suspensión temporal de nuevas VUT, con una duración máxima de tres años, se mantendrá mientras se redacta el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que articulará la compatibilidad del uso turístico con el uso residencial del suelo.

El nuevo PGOM establecerá medidas que permitan modular por zonas o tipologías de edificaciones la aplicación de la suspensión en función de criterios de necesidad y proporcionalidad, reforzando así la planificación estratégica del municipio. El objetivo municipal es "potenciar" la vivienda de uso residencial, garantizando una oferta turística "ordenada y ajustada a la normativa".

"El Puerto es una ciudad abierta y turística, pero también es, ante todo, el hogar de miles de familias. Nuestro compromiso es asegurar el derecho a la vivienda, proteger la convivencia y consolidar un modelo de crecimiento responsable y sostenible", ha concluido el alcalde.